Poliția britanică afirmă că fosta politiciană și vedetă de televiziune Ann Widdecombe a fost ucisă într-un ”atac planificat”

Stiri externe
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Getty

Fosta politiciană din Marea Britanie și concurentă la un reality show, Ann Widdecombe, a fost ucisă într-un „atac planificat”, deși motivul crimei este încă în curs de investigare, a anunțat poliția britanică antiteroristă.

autor
Cristian Matei

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, arestat sub suspiciunea de crimă și infracțiuni de terorism, rămâne în arest preventiv în baza unui mandat de detenție prelungit, emis în temeiul Legii privind terorismul, care permite poliției să-l interogheze pentru încă o săptămână - notează Associated Press.

„Este clar că acesta a fost un atac planificat. Încă lucrăm pentru a înțelege amploarea eventualelor planuri sau pregătiri, precum și motivația din spatele acelui atac.”, a declarat reporterilor Laurence Taylor, șeful Poliției Naționale Antiteroriste.

Moartea lui Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, fost membru al Parlamentului, a șocat clasa politică britanică, unde era cunoscută de mult timp pentru opiniile sale conservatoare din punct de vedere social, exprimate fără menajamente, prin care se opunea avortului și extinderii drepturilor comunității LGBTQ+.

Poliția antiteroristă a preluat ancheta luni, după ce au fost descoperite noi dovezi. Poliția din Devon și Cornwall a fost criticată pentru că a afirmat inițial că nu se credea că uciderea ar fi o crimă legată de terorism și că nimic nu sugera o motivație politică.

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Comisarul pentru poliție și criminalitate din Devon și Cornwall, Alison Hernandez, și-a apărat instituția, afirmând că noile informații schimbă adesea natura unei anchete care evoluează rapid.

Poliția consideră că Widdecombe a fost atacată într-o după amiază. Ea nu s-a prezentat la un interviu televizat programat aproximativ o oră mai târziu și a fost găsită moartă a doua zi în casa sa izolată din mediul rural, situată într-un sat din sud-vestul Angliei.

Poliția nu a dezvăluit cauza decesului, precizând doar că aceasta suferise „leziuni grave”. Taylor a calificat incidentul drept un „atac brutal asupra unei doamne de 78 de ani, în propria sa casă”.

Suspectul a fost arestat sâmbătă în comitatul South Yorkshire, din nordul Angliei, la peste 320 de kilometri de satul Haytor, situat la marginea Parcului Național Dartmoor, unde a murit Widdecombe.

Poliția a efectuat percheziții ample la domiciliul acestuia, iar Taylor a declarat că au găsit dovezi care indică o planificare a atacului, dar a refuzat să ofere detalii.

Bărbatul a fost arestat sâmbătă sub suspiciunea de omor, dar dovezi suplimentare găsite în timpul detenției sale au determinat poliția să-l aresteze din nou sub suspiciunea de comitere, pregătire sau instigare la acte de terorism.

Numele suspectului nu a fost făcut public, deoarece acesta nu a fost încă pus sub acuzare.

Widdecombe a fost membră a Camerei Comunelor între 1987 și 2010, ocupând diverse funcții, printre care cea de ministru al închisorilor în guvernul conservator al prim-ministrului John Major din anii 1990.

Ea a devenit celebră după ce a părăsit Parlamentul, participând în calitate de concurentă la emisiunile de televiziune de tip reality „Strictly Come Dancing” și „Celebrity Big Brother”.

Ulterior, s-a alăturat Partidului Brexit, ocupând pentru scurt timp funcția de deputată în Parlamentul European înainte ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană în 2020. Cel mai recent, s-a alăturat partidului anti-imigrație Reform UK, apărând adesea în mass-media în calitate de purtătoare de cuvânt.

Asasinatul a reînnoit îngrijorările politicienilor britanici cu privire la securitate, care a fost întărită în ultimul deceniu după asasinarea a doi deputați în exercițiu. Deputata laburistă Jo Cox a fost împușcată și înjunghiată în 2016 de un extremist de extremă dreaptă, iar conservatorul David Amess a fost înjunghiat în 2021 de un atacator inspirat de gruparea Statul Islamic.

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Sursa: Associated Press

Etichete: crima, Marea Britanie, politician,

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