Acestea le-ar oferi drepturi financiare în cazul unei despărțiri sau al decesului unuia dintre parteneri, într-o încercare de a adapta legislația la realitatea relațiilor moderne, potrivit METRO.

Căsătoria nu înseamnă doar o zi specială petrecută alături de familie și prieteni sau un inel frumos și strălucitor. Ea vine și cu o serie de avantaje financiare importante, de la facilități fiscale până la scutiri de la plata impozitului pe moștenire. De altfel, din punct de vedere istoric, o „căsătorie avantajoasă” nu însemna doar iubire și romantism, ci și transferul de avere între două familii.

Totuși, tot mai multe cupluri aleg să nu se căsătorească. Un studiu realizat în 2023 de Institute for Family Studies a sugerat chiar că instituția căsătoriei ar putea dispărea până în anul 2062.

În acest context, guvernul din Marea Britanie a propus noi măsuri care le-ar oferi celor aproximativ 3,5 milioane de cupluri necăsătorite o protecție juridică mai mare. Astfel, dacă unul dintre parteneri moare fără să fi lăsat un testament, celălalt nu ar mai rămâne complet fără drepturi asupra bunurilor.

Consultarea publică este deschisă până în luna august, iar dacă noile reguli vor fi adoptate, cuplurile vor avea posibilitatea să renunțe la aplicarea lor dacă doresc.

Noile măsuri ar acorda, de asemenea, protecție juridică sporită cuplurilor care au locuit împreună în cazul unei despărțiri.

Aceste drepturi nu s-ar aplica însă oricărui cuplu. Pentru a beneficia de ele, partenerii ar trebui fie să aibă un copil împreună, fie să fi locuit în aceeași locuință timp de cel puțin trei ani.

„Guvernul recunoaște că, în contextul presiunilor generate de costul vieții, siguranța financiară este mai importantă ca oricând, iar sistemul actual, depășit, oferă cuplurilor necăsătorite care locuiesc împreună drepturi financiare limitate atunci când relația lor se încheie. Prin modernizarea legislației privind dreptul familiei, propunerile guvernului vor contribui la creșterea securității financiare a cuplurilor, inclusiv a supraviețuitorilor violenței domestice, la finalul unei relații de concubinaj.”, se arată în document.

Ce spune legea despre cuplurile necăsătorite

Potrivit lui Matthew Barnett, partener în cadrul departamentului de drept succesoral al firmei Edwin Coe, conceptul de „căsătorie de drept comun” („common law marriage”) nu are valoare juridică în Anglia și Țara Galilor.

Cu alte cuvinte, chiar dacă două persoane locuiesc împreună de mulți ani și duc o viață similară celei a unui cuplu căsătorit, din punct de vedere legal acest lucru nu le conferă aceleași drepturi.

„Indiferent de cât timp au locuit împreună, partenerii necăsătoriți nu dobândesc aceleași drepturi legale ca soții sau partenerii dintr-un parteneriat civil doar prin simplul fapt că locuiesc împreună. Este o concepție greșită foarte răspândită și persistentă, cu consecințe serioase. Multe cupluri presupun că legea îi protejează automat, când în realitate nu este deloc așa.”, potrivit lui.

Dacă unul dintre partenerii necăsătoriți moare fără un testament valabil, spune Barnett, partenerul supraviețuitor nu are niciun drept automat de a moșteni averea.

„În schimb, patrimoniul persoanei decedate va reveni rudelor sale de sânge, precum copiii, părinții sau frații, indiferent de cât timp a durat relația. Acest lucru îl poate lăsa pe partenerul rămas în viață într-o situație extrem de vulnerabilă, existând chiar riscul să piardă locuința familiei sau bunurile comune într-un moment deja foarte dificil.”, a precizat el.

Lauren Preedy, avocat specializat în dreptul familiei și partener în cadrul Amicus Law, spune că a întâlnit de-a lungul carierei numeroase cazuri în care persoane care au conviețuit ani de zile au fost dezavantajate tocmai pentru că nu erau căsătorite.

„Am văzut situații cumplite în care oameni au locuit împreună mulți ani fără să se căsătorească și apoi au ajuns în dificultăți financiare deoarece celălalt partener era cel cu venituri mari, avea un fond de pensii consistent și economii importante. În termeni simpli, celălalt partener nu avea niciun drept asupra acestor bunuri. Dacă ar fi fost căsătoriți, ar fi avut.”, a declarat ea pentru METRO.

„A avut dreptul doar la 50% din valoarea casei”

Unul dintre clienții ei a ieșit dintr-o relație de 28 de ani în care nu fusese căsătorit și s-a confruntat cu un dezechilibru financiar major.

Femeia câștiga salariul minim, în timp ce partenerul ei avea un venit anual de 75.000 de lire sterline. El avea un fond de pensii în valoare de 700.000 de lire și economii de 300.000 de lire, în timp ce ea nu avea nici pensie acumulată și nici economii.

„A avut dreptul doar la 50% din valoarea casei și la nimic altceva”, explică Lauren.

„Dacă ar fi fost căsătoriți, pensia și economiile ar fi fost împărțite între ei.”, a mai precizat ea.

Desigur, căsătoria nu este alegerea potrivită pentru toată lumea. Unii o consideră o instituție depășită, iar alții cred că nu au nevoie de o ceremonie pentru a-și demonstra iubirea.

Cu toate acestea, există modalități prin care cuplurile își pot proteja viitorul financiar fără a se căsători.

„Toate cuplurile care intenționează să locuiască împreună, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu, ar trebui să solicite consultanță juridică încă de la început. Stabilirea unor reguli clare, fie prin acorduri de coabitare, fie prin convenții prenupțiale sau postnupțiale, poate evita multe incertitudini pe viitor. Cu cât există mai multă claritate, cu atât este mai bine.”, a conchis ea.