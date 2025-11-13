PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

13-11-2025 | 17:03
Sedinta a Guvernului Bolojan
România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

autor
Adrian Popovici

„Renegocierea PNRR a fost începută cu peste un an în urmă, acesta fiind al treilea Guvern care duce discuţii cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce ţineau de implementarea planului şi renegocierea alocărilor. Responsabilitatea şi seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele patru luni au condus la menţinerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare., citat de News.ro.

Acesta spune că România a obţinut o „structură simplificată” a planului, prin care se reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut şi se asigură „o mai bună implementare” a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti.

„România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească până la sfârşitul anului viitor aproximativ acceaşi sumă. Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât sumele din PNRR, cât şi cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, şi 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe şase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

Numărul jaloanelor şi ţintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiţia reformelor asumate. Modificările au vizat în principal eliminarea investiţiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant şi introducerea unor investiţii noi cu impact economic şi social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare sau achiziţia de ambulanţe pentru DSU.

În cadrul reuniunii ECOFIN au mai fost aprobate planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croaţiei şi Slovaciei.

Pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află, de asemenea, teme majore privind consolidarea economiei europene, printre care reforma vamală a Uniunii Europene şi revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice şi a electricităţii.

Miniştrii de Finanţe au ajuns, joi, la un acord în ceea ce priveşte propunerea de regulament privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanţă şi eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.

România a susţinut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esenţială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online şi reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale şi TVA.

Un alt dosar important aflat pe agenda ECOFIN a vizat revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice şi a energiei electrice (ETD), parte a pachetului legislativ „Fit for 55”.

Miniştrii de Finanţe europeni au salutat eforturile Preşedinţiei daneze de a avansa negocierile pe un dosar complex, din discuţii rezultând că textul actual necesită în continuare ajustări pentru a asigura un echilibru între obiectivele climatice şi competitivitatea economică.

Pentru bugetul pe anul următor, discuţiile vor începe după Consiliul ECOFIN de la jumătatea lunii noiembrie, unde România aşteaptă decizii importante referitoare la PNRR şi procedura de suspendare de fonduri europene, mai spunea atunci Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor preciza, cu aceeaşi ocazie, că mesajul pe care l-a mai dat este că perspectiva de a avea fonduri europene suspendate nu mai este de actualitate, fiind, în fapt, un mesaj „de încredere” pentru 2026.

„2026 va fi anul PNRR, va trebui să ne concentrăm extrem de mult pe absorbţia PNRR”, mai spunea Alexandru Nazare.

Sursa: News.ro

Etichete: PNRR, bruxelles, bani europeni, jaloane,

Dată publicare: 13-11-2025 17:03

