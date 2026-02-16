Nu există niciun pericol pentru public, a informat site-ul ynet, citând un departament relevat al biroului lui Netanyahu.

Plicul conţinea fiole cu o substanţă necunoscută, a relatat cotidianul Maariv, citând o persoană la curent cu detaliile incidentului.

Plicul a fost trimis pentru analiză la un laborator.

Solicitată de presă, o purtătoare de cuvânt a guvernului a refuzat să confirme incidentul, trimiţând întrebările poliţiei israeliene, care în primă fază nu a comentat informaţiile.

Aceasta nu este prima dată când la biroul premierului israelian a apărut un pachet suspect. Cel mai recent în noiembrie trecut, forţele de securitate au examinat conţinutul unui plic, care a fost declarat inofensiv în cele din urmă.