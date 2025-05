Planul măreț al lui Trump, inspirat din Israel. E nevoie de trei mici bombe nucleare pentru a învinge SUA. „Suntem terminați”

Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a construi un "dom de aur" futurist care vizează amenințările din partea unor țări ostile precum Iranul.

Dar, având în vedere că atât Teheranul, cât și Coreea de Nord își accelerează rapid dezvoltarea nucleară, istoricul militar William R. Forstchen a avertizat că SUA au nevoie de un sistem de apărare cât de curând, arată publicația The Sun.

Donald Trump a fost mult timp fascinat de minunea tehnologică israeliană Iron Dome și dorește să construiască ceva mult mai complex și mai costisitor.

În timp ce Iron Dome interceptează eficient proiectilele și rachetele cu rază scurtă de acțiune, Golden Dome ar trebui să doboare rachete balistice intercontinentale mult mai mari și mai puternice.

Istorcicul militar Forstchen a explicat: „Golden Dome este conceput ca un sistem de apărare balistică intercontinentală. Este o apărare strategică care ar împiedica orice atac inamic să traverseze Oceanul Pacific pentru a ne lovi instalațiile cu un impuls electromagnetic (EMP), care ne-ar nimici infrastructura electrică. Marea temere pe care am avut-o întotdeauna este că Coreea de Nord are capacitatea de a lansa o rachetă balistică intercontinentală cu un focos nuclear deasupra. Atunci când ar fi detonată deasupra Statelor Unite, ar declanșa ceva numit efectul Compton, care aruncă în aer rețeaua electrică a întregii țări. Acesta este un sistem conceput pentru a se apăra împotriva acestui fenomen".

America ar putea fi distrusă de dușmani

Forstchen a avertizat că America va fi "distrusă" dacă Coreea de Nord sau Iranul dezlănțuie numai trei mici bombe nucleare asupra SUA - ceea ce arată importanța planului președintelui Trump.

Dacă o asemenea amenințare ar fi dusă la bun sfârșit, SUA vor fi scufundate în întuneric precum Spania și Portugalia lunea trecută.

Expertul Forstchen a spus: "Am crescut în anii '60 și '70. Se numea Distrugere mutuală asigurată. Marea teamă de atunci era că sovieticii vor lansa sute de rachete asupra noastră. Am fi lansat și noi. Toată lumea exploda. Nimeni nu câștiga jocul. Ei bine, este o paradigmă diferită acum.

Jucătorii din lumea a treia, în special Coreea de Nord și Iranul, dacă vor obține vreodată capacitatea nucleară, trebuie doar să lanseze trei focoase mici, de aproximativ patru ori mai mari decât bomba de la Hiroshima. Apoi, să le lanseze la 200 de mile depărtare. Când bomba explodează, se declanșează o descărcare electrostatică numită efect Compton. Asta ne scurtcircuitează rețeaua. Rețeaua nu mai funcționează. Nu se repară singură. Nu revine online. Și, practic, ca să folosesc terminologia uzuală, suntem terminați."

