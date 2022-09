Haaretz: România este hotărâtă să fie prima țară din Europa care cumpără sistemul Iron Dome de la Israel

Potrivit sursei citate, Vasile Dâncu, a refuzat să discute despre acest subiect, dar a recunoscut că România intenționează să achiziționeze sisteme radar și drone din Israel.

Ministrul Vasile Dîncu a vizitat, în perioada 14 - 15 septembrie, sediile unor companii din industria de apărare israeliană, în cadrul vizitei oficiale pe care demnitarul român o efectuează în Statul Israel, potrivit MApN.

Potrivit sursei citate, miercuri, ministrul Dîncu a vizitat facilităţile Israel Aerospace Industries din Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu specialiştii români care lucrează în cadrul companiei. Iar joi, el a vizitat companiile Rafael Advanced Defense Systems ce activează în domeniul aerospaţial şi de apărare şi Elbit Systems, o companie din industria de apărare cu investiţii importante în România.

În timpul vizitei, Vasile Dîncu a transmis părţii israeliene disponibilitatea părţii române de a discuta despre cooperarea aprofundată în domeniul înzestrării, care ar putea deschide calea pentru transferul de tehnologie şi know-how israelian, evidenţiind importanţa investiţilor realizate în România, mai transmite MApN.

De când a intrat în arsenalul defensiv al Israelului în 2011, Iron Dome - Cupola de Fier - s-a dovedit extrem de eficient în timpul atacurilor din Gaza. Fiecare baterie costă în jur de 150 de milioane de dolari, iar fiecare rachetă de interceptare 50.000 de dolari.

Dar Israelul nu a reușit să comercializeze sistemul, vânzând doar două unități armatei americane pentru 373 de milioane de dolari. Potrivit Haaretz, și Azerbaidjan a cumpărat sistemul antirachetă, iar mai multe state - Singapore, Canada, Coreea de Sud, India, Finlanda, Slovacia și republica Cehă - au achiziționat componenta radar a sistemului Iron Dome.

Sistemul Iron Dome a fost dezvoltat de Israel împreună cu SUA, israelienii investit aproximativ 232 de milioane de dolari, în timp ce americanii au pus o sumă de patru ori mai mare. Prin urmare, vânzarea sistemului poate fi făcută doar cu aprobare de la Washington D.C. , potrivit Haaretz.

Bateriile sistemului Iron Dome sunt formate dintr-un radar şi o unitate de control al focului, plus 3-4 lansatoare, fiecare cu câte 20 de rachete, potrivit unav.edu.

Sistemul interceptează cea mai mare parte a rachetelor inamice, lansate de la o distanță de 4 până la 70 de km distanță și îndreptate spre zonele populate. Iron Dome conceput pentru a intercepta rachete cu rază scurtă de acţiune, avioane fără pilot, mortiere şi rachete de croazieră.

