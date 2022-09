Cum arată și cât costă Iron Dome, sistemul de apărare pe care vrea să-l cumpere România. Am fi prima țară din Europa VIDEO

Achiziţia de către România a sistemului de apărare Iron Dome ”nu este un vis”, a declarat marți seara ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, el confirmând că poartă discuţii cu oficiali israelieni pe acest subiect, potrivit News.

”Iron Dome este o tehnologie nouă, aflată oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt cei care gestionează acest lucru, noi avem însă mari şanse pentru ca în viitor să ne protejăm şi cu ajutorul acestei tip de protecţie antibalistică nou”, explică Dîncu.

”Nu este niciun vis, este o aspiraţie a noastră. Am discutat despre asta cu omologul meu israelian, am fost, am văzut mai multe elemente din industria de armament israelian. Am început procedurile pentru a discuta despre asta. Iron Dome este o tehnologie nouă, aflată oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt cei care gestionează acest lucru, noi avem însă mari şanse pentru ca în viitor să ne protejăm şi cu ajutorul acestei tip de protecţie antibalistică nou”, a declarat Vasile Dîncu.

El a precizat că în prezent România lucrează pentru reînnoirea unui acord în domeniul militar cu Israelul, acord care include şi producţia de elemente de protecţie balistică, ”nu neapărat din Iron Dome” în România.

România vrea să cumpere sistemul de apărare antirachetă Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, afirmau surse, în urma unei vizite a ministrului Apărării Vasile Dîncu în Israel, săptămâna trecută, iar în cazul încheierii unui contract, România, un stat membru NATO, ar putea să fie primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpără acest sistem, relata Haaretz.

Iron Dome are o eficacitate de peste 90%

Iron Dome este un sistem mobil de apărare aeriană, dezvoltat de Rafael Advanced Defense Systems și Industria Aerospațială Israeliană, care a intrat în dotarea forțelor armate ale Israelului în 2011.

Sistemul a fost proiectat inițial să intercepteze și să distrugă rachetele cu rază scurtă și focurile de artilerie trase de la distanțe cuprinse între 4 și 70 de kilometri.

Ulterior, raza a crescut până la 250 de kilometri, iar versatilitatea sistemului a fost îmbunătățită, astfel încât poate intercepta și distruge rachete care vin din două direcții diferite.

Domul de Fier poate funcționa atât ziua, cât și noaptea, în orice condiții meteorologice. Israelul folosește Iron Dome pentru a proteja zonele populate, sistemul antirachetă dovedind o eficacitate de peste 90% în cazul conflictului din Gaza.

SUA a investit după 2011 circa 1,6 miliarde de dolari în modernizarea Iron Dome, pentru ca, în 2022, Congresul american să aprobe o contribuție suplimentară de un miliard de dolari în sistemul israelian de apărare. Din acest motiv, Israelul nu poate vinde sistemul Iron Dome fără acordul SUA.

Costul unei singure baterii mobile Iron Dome este de 150 de milioane de dolari, iar o rachetă interceptoare ajunge până la 150.000 de dolari.

România ar putea deveni a treia țară din lume dotată cu Iron Dome

În acest moment, în lume există doar 10 unități Iron Dome- opt în Israel și două în SUA. Potrivit Haaretz, o unitate a fost vândută către Azerbaidjan în timpul mandatului lui Donald Trump, dar contractul nu a fost aprobat și de către administrația Joe Biden.

Alte câteva țări- Canada, Singapore, Coreea de Sud, India, Finlanda, Cehia și Slovacia- au cumpărat, deocamdată, doar componenta radar a sistemului Iron Dome.

Potrivit Haaretz, considerată a fi cea mai bine informată publicație israeliană, șansele ca România să primească acordul pentru achiziția sistemului de apărare Iron Dome sunt foarte mari.

Dată publicare: 28-09-2022