Pista 4 de la Aeroportul Paris-Orly va rămâne închisă până pe 17 decembrie 2026, perioadă în care aproximativ 3.000 de zboruri vor fi anulate sau transferate către Aeroportul Charles de Gaulle. Potrivit estimărilor, sunt afectate în jur de 750 de zboruri pe lună, scrie The Sun.

Lucrările au început pe 10 august și includ refacerea suprafețelor pistei, modernizarea iluminatului și îmbunătățirea platformelor pentru aeronave.

Pasagerii trebuie să verifice zborurile înainte de plecare

Călătorii care au bilete către sau dinspre Paris-Orly în următoarele luni sunt sfătuiți să verifice direct la compania aeriană dacă zborul lor mai operează de la Orly.

În cazul curselor afectate, pasagerii pot fi reprogramați pe zboruri către Paris-Charles de Gaulle sau, în funcție de situație, pot primi o rambursare.

Aeroportul Paris-Orly a transmis că, pe durata lucrărilor, unele curse vor fi transferate către Charles de Gaulle și le recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate înainte de călătorie.

Și zborurile din Marea Britanie sunt afectate

Compania low-cost easyJet a confirmat că i s-a solicitat să anuleze anumite curse operate între 10 august și 24 octombrie, pasagerilor urmând să li se ofere alternative.

Printre rutele britanice operate în mod obișnuit către Paris-Orly se numără cele din Newcastle, Gatwick, Heathrow, Luton, Birmingham și Edinburgh, operate de easyJet sau Air France.

Pe lângă easyJet și Air France, printre companiile aeriene afectate se numără Air Algérie, KM Malta Airlines, Royal Air Maroc, Pegasus, Iberia și Tunisair.

Orly și Charles de Gaulle sunt la distanță unul de celălalt

Transferarea unor zboruri către celălalt aeroport parizian poate crea inconveniente pentru pasageri. Paris-Orly și Paris-Charles de Gaulle se află în zone opuse ale capitalei franceze, iar călătoria între cele două aeroporturi durează aproximativ 45 de minute cu mașina sau puțin peste o oră cu trenul, în funcție de conexiuni și trafic.

Așadar, cei care au zboruri programate la Paris-Orly până la 17 decembrie 2026 ar trebui să verifice din timp aeroportul de plecare și eventualele modificări ale rezervării.