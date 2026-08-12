Horoscop 12 august 2026. Luna Nouă și Eclipsa Totală de Soare în Leu aduc planuri noi de viitor

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Horoscop 12 august 2026. Luna Nouă și Eclipsa Totală de Soare în Leu marchează un moment important pentru toate zodiile, aducând energie de schimbare, inițiative curajoase și dorința de a privi cu mai multă încredere spre viitor. 

autor
Laura Ianculescu

O Lună Nouă reprezintă o oportunitate excelentă pentru inițierea și stabilirea unor proiecte și planuri de viitor.

Luna Nouă din 12 august 2026 capătă o forță aparte, fiind dublată de o Eclipsă Totală de Soare în zodia Leului. Acest context astral sugerează că progresul este condiționat de închiderea unor capitole vechi. Totodată, este esențială eliminarea atașamentelor și renunțarea la tiparele care blochează evoluția.

Energia Leului aduce curaj, vitalitate și putere de decizie. Calitățile specifice acestui semn, precum creativitatea, spiritul de lider și optimismul, devin instrumentele necesare pentru a face schimbări.

În paralel, conjuncția dintre Mercur și Jupiter, aflată tot în Leu, susține comunicarea și dezvoltarea unor proiecte ample. Această dinamică este sprijinită de Venus, aflată în Balanță, care primește susținere de la cele două planete, facilitând negocierile, diplomația și atragerea avantajelor prin parteneriate.

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Tabloul astral este completat de aspectele armonioase pe care aceeași Venus le formează cu Pluton din Vărsător și cu Uranus din Gemeni. Legătura cu Pluton ajută la consolidarea relațiilor importante și aduce o transformare profundă a valorilor, în timp ce influența lui Uranus favorizează surprizele plăcute, soluțiile financiare originale și întâlnirile neașteptate.

Este un context astral favorabil pentru a exprima idei și obiective noi, iar acțiunile începute acum se vor concretiza peste aproximativ șase luni, la momentul formării Lunii Pline în Leu.

Ce impact are Eclipsa Totală de Soare din 12 august pentru zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Eclipsa de Soare le aduce Berbecilor un nou început în plan amoros și creativ, ajutându-i să se elibereze de blocajele emoționale. În relații, beneficiază de o forță de atracție remarcabilă. O discuție surprinzătoare sau o întâlnire spontană contribuie la consolidarea unei relații. Totodată, un proiect îndrăzneț prinde contur datorită sprijinului primit de la prieteni.

Taur / Ascendent în Taur

Eclipsa de Soare și Luna Nouă în Leu determină o reorganizare în planul vieții de familie, ajutându-i pe Tauri să se detașeze de tensiuni familiale vechi. Beneficiind de aspectele excelente ale lui Venus, guvernatoarea lor, o schimbare favorabilă la locul de muncă atrage o surpriză financiară și o consolidare a carierei. Aceste avantaje profesionale le oferă resursele și liniștea necesare pentru a-și spori confortul.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Eclipsa de Soare aduce o transformare radicală în modul în care comunică Gemenii. Sprijiniți de conjuncția Mercur-Jupiter și de aspectele armonioase ale lui Venus, încheie acorduri foarte avantajoase. Totodată, carisma și o schimbare de perspectivă atrag surprize plăcute în plan sentimental sau în dezvoltarea unui proiect creativ.

Rac / Ascendent în Rac

Eclipsa de Soare îi determină pe nativii Rac să își reevalueze situația materială și stima de sine, punând capăt unei etape financiare limitative. Susținuți de Mercur și Jupiter, dobândesc forța de a-și negocia veniturile. Totodată, aspectele excelente ale lui Venus atrag un sprijin neașteptat legat de un buget comun sau de familie, aducând o transformare pozitivă și siguranță în mediul domestic.

Leu / Ascendent în Leu

Aflați în centrul acestui eveniment astral, Leii traversează o etapă de reinventare, lăsând în urmă o imagine care nu îi mai reprezintă. Susținuți de conjuncția Mercur-Jupiter în semnul lor, își exprimă intențiile cu autoritate și sunt extrem de convingători. Totodată, aspectele armonioase ale lui Venus favorizează negocierile, aducându-le o surpriză plăcută din partea prietenilor și ajutându-i să consolideze un parteneriat.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Eclipsa declanșează o fază intensă de introspecție, ajutându-le pe Fecioare să se elibereze de temeri ascunse și de tipare subconștiente care le opreau evoluția. Mercur și Jupiter le oferă claritatea necesară pentru a încheia definitiv un capitol din trecut. În paralel, aspectele benefice ale lui Venus atrag o oportunitate financiară neașteptată și transformă pozitiv mediul de lucru, consolidându-le reputația și aducând o recunoaștere profesională importantă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Eclipsa de Soare aduce o triere a anturajului și a colaborărilor, ajutându-i să taie legăturile care nu le mai aduc valoare. Sprijiniți de Mercur și Jupiter, trasează direcții ambițioase de viitor. Totodată, Venus în propriul semn le amplifică farmecul, atrăgând o transformare în viața sentimentală și o surpriză legată de o călătorie sau de un proiect nou.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Scorpionii se confruntă cu transformări în plan profesional, renunțând la o direcție sau la un post care nu îi mai reprezintă. Susținuți de Mercur și Jupiter, își impun statutul și propun strategii ambițioase. În plus, aspectele armonioase ale lui Venus le aduc un sprijin important din umbră, iar o soluție financiară surpriză le permite să rezolve o problemă familială.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Eclipsa de Soare din Leu declanșează o schimbare fundamentală de viziune, ajutându-i pe Săgetători să lase în urmă credințele limitative. Cu Jupiter, guvernatorul lor, alături de Mercur, planifică o călătorie sau soluționează documente importante. Aspectele excelente ale lui Venus favorizează o comunicare deschisă cu prietenii și atrag oferte neașteptate, avantajoase, sau surprize plăcute din partea asociaților și a partenerului de cuplu.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Capricornii se concentrează pe gestionarea banilor, punând capăt unor restanțe financiare. Datorită alianței Mercur-Jupiter, găsesc soluții sigure pentru a obține venituri suplimentare. Totodată, Venus din sectorul carierei formează aspecte excelente cu Uranus și Pluton, aducându-le recunoaștere profesională. Această susținere le transformă veniturile și vine cu surprize plăcute la locul de muncă, sporindu-le eficiența.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Vărsătorii resimt o schimbare profundă în sfera parteneriatelor, punând capăt relațiilor disfuncționale sau oficializând o legătură. Sub influența Mercur-Jupiter, negocierile devin foarte clare. În paralel, aspectele armonioase ale lui Venus arată că o călătorie importantă sau rezolvarea unui demers birocratic le poate aduce o surpriză romantică neașteptată, experiență care contribuie la o transformare profundă a propriei identități.

Pești / Ascendent în Pești

Modul de lucru și programul zilnic sunt reconfigurate total, Peștii eliminând activitățile extenuante. Cu sprijinul conjuncției Mercur-Jupiter, nativii implementează strategii de muncă mult mai eficiente. În plan financiar, aspectele excelente ale lui Venus atrag fonduri suplimentare dintr-un buget comun sau un parteneriat. Acest avantaj material le permite o schimbare în spațiul locativ, aducându-le totodată o eliberare și o vindecare emoțională.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

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