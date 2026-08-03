Observarea presupusei drone a fost inclusă într-un raport privind incidentul petrecut în aprilie, când avionul se pregătea să atingă pista aeroportului Gatwick.

Raportul face parte dintr-o serie de incidente îngrijorătoare în care obiecte au ajuns foarte aproape de aeronave comerciale în Regatul Unit, pe fondul perturbărilor provocate în ultimii ani de drone în apropierea aeroporturilor.

Echipajul unui alt avion le-a declarat anchetatorilor că o dronă s-a apropiat atât de mult încât au putut distinge marcajele de pe aceasta și elicele aflate în mișcare.

Obiectul a trecut la doar 30–90 de metri de avion

În cazul aeronavei care se apropia de aeroportul Gatwick, anchetatorii de la UK Airprox Board au consemnat:

„Pilotul aeronavei A319 a raportat că, în timpul coborârii și al unui viraj la stânga, a observat un obiect în formă de disc sau de «farfurie zburătoare», suspectat a fi o dronă, care zbura foarte aproape în direcția opusă, la aceeași altitudine, trecând pe lângă aripa dreaptă.

Aproximativ la o distanță de 100–300 de picioare (30–90 de metri) de aripa aeronavei. Obiectul avea forma unui disc, cu marcaje mai închise la culoare pe margine. Părea posibil să fie o dronă, însă pilotul nu a putut confirma acest lucru. A fost foarte aproape de aeronavă, dar nu a fost necesară efectuarea unei manevre de evitare, deoarece avionul se afla deja într-un viraj.”

În urma evaluării incidentului, comisia a concluzionat că nivelul de siguranță al zborului a fost „redus”, potrivit publicației The Sun.

Un alt incident lângă Heathrow

Într-un incident separat, produs în aceeași lună în apropierea aeroportului Heathrow, echipajul unui avion A321 a observat o dronă trecând periculos de aproape de aeronavă.

Documentele oficiale arată:

„Pilotul aeronavei A321 a raportat că, în timp ce efectua un viraj la stânga pentru apropierea de aterizare la Heathrow (deasupra localității Marlow), a observat o dronă care a trecut pe partea stângă a aeronavei, la o distanță suficient de mică încât echipajul a putut distinge detalii precum culoarea, forma și elicele individuale aflate în rotație.”