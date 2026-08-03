Decizia vine după pierderea încrederii în conducerea lui Infantino, în urma încercării eșuate de a vinde participații în Cupa Mondială către investitori privați.

Federația de Fotbal din Țara Galilor (FAW) a transmis pentru Sky News că „confirmă prin prezenta retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino la realegerea în funcția de președinte FIFA pentru mandatul 2027–2031”.

„Eșecurile recente în materie de bună guvernanță, proceduri, leadership, valori, relația cu părțile interesate, comunicare și capacitate de judecată ne-au determinat să ajungem la concluzia că domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la conducerea fotbalului mondial”, a adăugat federația.

„Faptul că nu a pus interesele fotbalului pe primul loc este un eșec pe care nu îl putem accepta.”

Federația din Țara Galilor a informat FIFA, printr-o scrisoare oficială, cu privire la poziția sa față de actualul președinte.

O cădere rapidă în dizgrație

Este o cădere spectaculoasă pentru Infantino, la doar două săptămâni după ce a înmânat trofeul Cupei Mondiale Spaniei, la New Jersey.

Țara Galilor face parte dintr-un efort coordonat al fotbalului european de a-l înlătura pe Infantino după 10 ani la conducerea FIFA, în urma angajamentului de a-i trage la răspundere pe cei responsabili pentru planul de privatizare a Cupei Mondiale.

Potrivit sursei citate, este de așteptat ca și alte federații naționale să urmeze exemplul Țării Galilor, sporind presiunea asupra lui Infantino pentru a renunța la funcție fără a fi nevoie de un vot de neîncredere.

„Mandatul său s-a prăbușit”

Infantino intenționa să candideze pentru un nou mandat anul viitor, însă președinția sa s-a prăbușit.

UEFA a criticat „schemele secrete, accelerate, puse la cale de persoane fără chip și cu beneficii îndoielnice pentru fotbal” și a anunțat că pregătește un plan „pentru a se asigura că un astfel de lucru nu se va mai repeta”, precizând că nicio opțiune nu este exclusă.

Țara Galilor deține unul dintre cele opt voturi în cadrul International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește regulile jocului de fotbal și care l-a avut pe Gianni Infantino ca invitat la reuniunea anuală organizată în luna februarie.