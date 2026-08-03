”Este responsabilitate absolută din partea ţării în care se produce o dronă unde ajunge această dronă”, afirmă ministrul, explicând că nici dronele ruseşti nici cele ucrainene nu ar trebui să ajungă în România, potrivit News.ro.

”De unde până unde trebuie să-mi consum eu resursele Armatei Române să dau jos eu nişte drone care intră ilegal la mine în ţară într-un mod repetat”, a mai declarat Miruţă, duminică seara.

"Există nişte limite ale avioanelor de vânătoare legale pe care trebuie să le respectăm şi anume că nu poţi să intri în spaţiu aerian cu un avion echipat de luptă în afara ţării tale, cum este Ucraina. Nu pentru că nu vrea România, nu pentru că trebuie să modifice ceva România în legislaţie, ci pentru că este o decizie la nivel NATO. S-ar considera că România-NATO este implicat direct în război", a explicat Radu Miruţă.

Referindu-se la ultima dronă care a trecut în spaţiul românesc şi care a fost doborâtă de Ucraina după ce a ieşit din România, Miruţă a precizat: "Această dronă a trecut, a fost cu prezenţă intermitentă pe radarele noastre, a trecut imediat graniţa în Ucraina, la un moment dat a fost dată jos de cei din Ucraina şi de la înălţimea aia înţeleg că o bucată de dronă a căzut şi pe teritoriul naţional la câteva sute de metri de graniţa noastră, pentru că asta este lupta fină pe care o duc militarii noştri. Să reuşeşti să dai cu drona jos, având spaţiu aerian naţional ca teren în care poţi să te mişti".

Întrebat dacă acest număr mare de drone pe care le-am înregistrat în ultima perioadă fac parte dintr-o provocare intenţionată sau sunt accidente, ministrul interimar al Apărării a declarat: "E fină diferenţa şi nu-i suficient să ne uităm la ce conţine drona şi la faptul că e din Rusia şi că are explozibil, ci trebuie coroborat cu mai multe date. Specialişti de la Serviciul Român de Informaţii, de la Direcţia de Informaţii a Armatei, de la parchet, fac astfel de analize".

Miruţă a adăugat că "este responsabilitate absolută din partea ţării în care se produce o dronă, unde ajunge această dronă".

”Nicio dronă rusească și nicio dronă ucraineană, că e un subiect pe care unii îl ocolesc, nu au ce căuta în spațiul aerian românesc”

”Cât timp România nu este o ţară aflată în război, nicio dronă rusească nu are ce căuta în spaţiul aerian naţional, cum da, nicio dronă ucraineană, că e un subiect pe care unii ocolesc, nu are ce căuta nici în apele teritoriale, nici în spaţiul aerian naţional”.

"România nu este o ţară aflată în război. România reacţionează cu Armata Română astăzi în contextul unui timp de pace. Trebuie să existe o înţelegere din partea Federaţiei Ruse şi un protest diplomatic din partea României că astfel de lucruri nu sunt admisibile. Dar de unde până unde trebuie să-mi consum eu resursele Armatei Române să dau jos eu nişte drone care intră ilegal la mine în ţară într-un mod repetat. Nu le mai trimite de acolo. A venit, am pus-o jos. A venit alta sâmbătă, am pus-o jos şi sâmbătă. A venit alta duminică, am dărâmat-o şi pe cea de duminică. Dar de ce vin? România nu este o ţară aflată în război. Sigur, ne apărăm. Demonstrăm că dăm cu ele jos, demonstrăm că luăm decizia asta fără a clipi din ochi", a adăugat Radu Miruţă.

Autorităţile au emis, duminică, două noi mesaje RO-Alert în zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. O dronă a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale şi de-a lungul braţului Sulina, în spaţiul aerian naţional, ulterior fiind doborâtă în Ucraina. Resturi de dronă au căzut în zona localităţii Periprava, la aproximativ 1 km de frontieră.