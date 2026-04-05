„În ultimele ore, armata americană a finalizat cu succes una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria SUA pentru a-l ajuta pe unul dintre incredibilii noştri ofiţeri de zbor, care se întâmplă să fie şi un colonel foarte respectat”, a scris preşedintele pe reţeaua sa Truth Social.

„Sunt încântat să anunţ că acum este ÎN SIGURANŢĂ!”, a adăugat el, precizând însă că pilotul a fost rănit. Operaţiunea de salvare, a spus el, a implicat „zeci de aeronave”.

Forţele iraniene şi americane căutau de vineri echipajul primului avion de vânătoare american prăbuşit în Iran de la începutul războiului. Armata iraniană a susţinut că a doborât vineri un avion de vânătoare-bombardier F-15E.

Media americane au relatat că unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat, fapt confirmat de Donald Trump duminică.

„Este prima dată în istoria militară când doi piloţi americani au fost salvaţi, separat, în adâncul teritoriului inamic”, a subliniat Trump.

De partea cealaltă, agenţia de ştiri iraniană Tasnim, citând Gardienii Revoluţiei, a susţinut că o aeronavă americană care participa la operaţiunile de căutare a fost „distrusă”, fără a oferi detalii suplimentare. Washingtonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

De la începutul războiului, niciun soldat american nu a fost ucis sau capturat pe teritoriul iranian, dar 13 au murit în Kuweit, Arabia Saudită şi Irak.