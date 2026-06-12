Documentul ar include redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz, fără taxe de tranzit, deblocarea graduală a fondurilor iraniene și angajamentul iranienilor că nu vor încerca să-și facă arma nucleară.

Dacă oficialii iranieni insistă că acordul nu a fost finalizat, cei de la Axios scriu că patru avioane de transport americane au dus deja, la Geneva, echipamente pentru o posibilă deplasare a vicepreședintelui JD Vance în vederea parafării înțelegerii.

După două zile consecutive de bombardamente și o nouă salvă de amenințări grave, lansată joi după-amiaza, președintele Trump a făcut un viraj brusc.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am încheiat războiul cu Iranul. Teheranul a acceptat să nu aibă niciodată arme nucleare”.

Apoi, din Biroul Oval, și-a nuanțat declarația.

Donald Trump: „Urmează să semnăm acordul, sub rezerva finalizării documentelor, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele câteva zile”.

Președintele american susține că acordul a fost discutat la cel mai înalt nivel și ar putea fi semnat chiar weekendul acesta.

Donald Trump: „Strâmtoarea (n.r. Ormuz) se va deschide oficial imediat ce vom semna, ceea ce s-ar putea întâmpla curând, foarte curând, poate în weekend, în Europa. Eu nu voi putea fi prezent, dar JD (n.r. Vance) va fi acolo”.

Reporter: „Liderul Suprem iranian a aprobat acest acord?”

Donald Trump: „Am înțeles că da”.

Reporter: „S-a angajat Iranul să nu obțină o armă nucleară sau vor exista mai multe negocieri pe această temă în viitor?”

Donald Trump: „Nu vor avea o armă nucleară. Au fost de acord cu asta”.

Reacția piețelor după cele mai noi anunuțuri de la Casa Albă

Totuși, succesiunea nesfârșită de declarații, retractări și răzgândiri din ultimele luni a erodat grav încrederea în declarațiile președintelui american.

Ministerul iranian de Externe a transmis la televiziunea publică că informațiile sunt pure speculații și că negocierile nu s-au încheiat. În plus, a insistat că Teheranul nu a renunțat la așa-numitele sale „linii roșii”, care includ și posibilitatea de a îmbogăți uraniu.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: „În ceea ce privește textul, vă pot spune că este, în mare parte, finalizat. Problema este că au existat contradicții în poziția Statelor Unite și acestea au provocat turbulențe în procesul de pace. Când vom ajunge la o concluzie aliniată cu interesele poporului iranian, vom anunța acest lucru în mod clar”.

Cu doar câteva ore mai devreme de anunțul despre încheierea războiului, Trump amenințase cu ocuparea insulei Kharg, de unde Iranul exportă 90% din petrol. Acest lucru ar presupune trimiterea de trupe la sol.

John Kennedy, senator republican de Louisiana: „Sunt îngrijorat de scenariul privind Insula Kharg. Nu spun că președintele greșește. Dar așa a început și în Vietnam. Trimiterea de trupe reprezintă o escaladare dramatică”.

Gary O'Donoghue, corespondent BBC: „O simplă răzgândire sau o strategie atent gândită? Unii analiști spun că lui Donald Trump îi place să mențină public îndoiala, drept mijloc de a crește presiunea în negocieri. Alții cred că președintele nu e sigur de maniera în care poate ieși din acest război”.

Este totuși de mirare că piețele financiare mai reacționează la anunțurile Casei Albe. Aseară, prețul petrolului a scăzut sub 90 de dolari pe baril – cel mai mic nivel de la începutul războiului, pe 28 februarie.