



'Ceea ce ei au spus, inclusiv declarația lor slabă și patetică despre existența unui acord, nu are nicio legătură cu adevărul. Avem de-a face cu oameni foarte necinstiți. Cu ei nu se poate trata cu bună-credință. ULUITOR!', a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

'Ar face bine să-și pună lucrurile la punct, și REPEDE!', a adăugat el.

Președintele american declarase joi că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene împotriva Iranului, întrucât ultimele negocieri ar fi condus la un acord.

Termenii acordului, așa cum au fost descriși vineri de oficiali iranieni, par să ofere Teheranului o mare parte din ceea ce a cerut până acum, iar Trump pare să obțină puțin din ceea ce a solicitat Iranului, cu excepția redeschiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a închis-o după lansarea campaniei de bombardamente americano-israeliene în februarie.

Potrivit agenției iraniene de știri Mehr, proiectul de acord-cadru ar prevede o 'încetare permanentă și imediată a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban', și '60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare și ridicarea totală a sancțiunilor' americane.

Proiectul, a susținut aceeași agenție, citând o sursă apropiată echipei de negociere iraniene, include 'eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile'.

De asemenea, o sursă iraniană de rang înalt a susținut, într-o declarație acordată Reuters, că proiectul prevede ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian, deblocarea a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețare și încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, fără a menționa ce ar putea oferi Iranul în schimb.

Conform aceleiași surse, chestiunile referitoare la dosarul nuclear ar urma să fie discutate în negocieri ulterioare, deși acest dosar este principala preocupare a Statelor Unite și Israelului. Trump dorește un acord care să garanteze că Iranul nu va dezvolta niciodată o armă nucleară, inclusiv prin neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogățit, pe care Trump ar vrea să-l vadă chiar predat Washingtonului.

Între timp, un oficial american de rang înalt a declarat vineri pentru AFP că Iranul a acceptat să-și 'destructureze' programul său nuclear și să elimine uraniul îmbogățit.

'Iată ce au acceptat', a susținut respectivul oficial, neprecizat de AFP, care a prezentat cinci puncte care, conform Washingtonului, au fost agreate de Teheran.

Astfel, a enumerat el, 'materialul nuclear va fi distrus și scos' din Iran, 'programul nuclear va fi destructurat', 'fondurile lor nu vor fi eliberate până când nu vor îndeplini termenii' conveniți, 'Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă' și 'nicio finanțare din Iran pentru grupările teroriste'.