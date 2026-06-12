Potrivit Mehr, acest proiect de acord-cadru prevede o ”încetare permanentă şi imediată a ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, şi ”60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare şi ridicarea totală a sancţiunilor” americane.

Proiectul include ”eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile”, mai scrie Mehr, citând o sursă apropiată echipei de negociere iraniene.

Proiectul prevede că Iran nu renunță la controlul Strâmtorii Ormuz

Jumătate din această sumă ar urma să fie ”pusă la dispoziţia Iranului înainte de începerea negocierilor”, precizează agenţia iraniană.

Potrivit agenţiei de presă oficiale IRNA, proiectul de acord-cadru cu SUA prevede că Teheranul nu va renunţa la controlul Strâmtorii Ormuz.

”Iranul nu îşi ia, în acest text, niciun angajament de a ceda gestionarea strâmtorii şi nici de a restabili condiţiile de dinaintea agresiunii militare americane şi israeliene”, afirmă IRNA, care descrie ”marile linii ale textului actual” aflat în curs de finalizare.