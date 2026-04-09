Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în mai au scăzut cu peste 16%, închizând la 94,41 dolari pe baril, cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie 2020, în plină pandemie.

Contractele pentru petrolul Brent, reperul internaţional, cu livrare în iunie, au pierdut aproximativ 13%, stabilindu-se la 94,75 dolari pe baril.

Preşedintele Donald Trump a declarat că armistiţiul de două săptămâni depinde de acceptul Iranului pentru deschiderea completă, imediată şi sigură a Strâmtorii Ormuz. Potrivit acestuia, Statele Unite au primit o propunere în zece puncte din partea Teheranului, care poate reprezenta o bază viabilă pentru negocieri.

„Aproape toate punctele majore de dispută dintre Statele Unite şi Iran au fost deja convenite, însă perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi oficializarea acordului”, a afirmat Trump într-o postare pe reţelele sociale.

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că Iranul va permite trecerea în siguranţă prin strâmtoare pe durata armistiţiului, prin coordonare cu forţele armate iraniene şi ţinând cont de anumite limitări tehnice.

„Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, forţele noastre armate puternice vor opri operaţiunile defensive”, a scris Araghchi pe reţelele sociale.

Aparentul acord de încetare a focului a fost anunţat cu mai puţin de două ore înainte de termenul-limită stabilit de Trump, marţi la ora 20:00, pentru redeschiderea strâmtorii. Preşedintele american ameninţase că va bombarda toate podurile şi centralele electrice din Iran dacă liderii de la Teheran nu respectă termenul.

Trump a declarat miercuri dimineaţă că Statele Unite vor contribui la gestionarea aglomeraţiei de nave din Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului.

Traficul prin stârmtoarea Ormuz rămâne blocat

Totuşi, acordul privind trecerea sigură pare să se fi fragilizat la doar câteva ore după anunţ. Traficul petrolierelor prin strâmtoare a rămas blocat, în timp ce Israelul continuă atacurile asupra Libanului, potrivit agenţiei de stat iraniene Fars.

Datele companiei de analiză Kpler arată că numărul navelor care traversează zilnic strâmtoarea nu a crescut peste nivelul foarte redus din perioada conflictului.

„Probabil vom vedea doar 10–15 nave, deoarece Iranul verifică în continuare cine poate trece. Ar fi un ritm similar cu cel din ultimele zile”, a spus Matt Smith, analist petrolier la Kpler.

În acelaşi timp, Teheranul intenţionează să ceară armatorilor să plătească taxe de tranzit în criptomonedă pentru a trece prin Ormuz, potrivit unui raport al Financial Times.

„Nu cred că vom vedea o normalizare în aceste două săptămâni”, a declarat Tomer Raanan, analist de risc maritim la Lloyd’s List. Proprietarii de nave blocate în Golful Persic vor încerca probabil să iasă din zonă, însă vor ezita să trimită alte nave înapoi.

„Chiar dacă navele ar dori să revină la tranzitul normal, trebuie să ţinem cont că au avut loc atacuri asupra infrastructurii petroliere şi reduceri ale producţiei. Întregul sistem este într-o stare de incertitudine”, a spus Raanan.

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-au prăbuşit în timpul războiului, din cauza atacurilor iraniene asupra transportului comercial, generând cea mai mare perturbare din istorie a livrărilor de ţiţei.

Înainte ca Statele Unite şi Israelul să atace Iranul pe 28 februarie, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trecea prin această rută maritimă îngustă, care leagă producătorii din Golful Persic de pieţele mondiale.

Preţurile petrolului, combustibilului pentru avioane, motorinei şi benzinei au crescut puternic în timpul conflictului, iar analiştii şi companiile petroliere au avertizat că penurii de combustibil ar putea apărea la nivel global dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă complet.