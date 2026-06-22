„Vom iniţia încheierea mandatului preşedintelui în funcţie, ca parte a 'operaţiunii de epurare'. A doua zi după ce amendamentele constituţionale intră în vigoare, mandatul lui Tamas Sulyok se va încheia, punct”, a afirmat Magyar, într-un discurs în parlament.

El a menţionat că guvernul său va adopta ample măsuri juridice, politice şi economice pentru a eradica corupţia în Ungaria.

Constituţia va fi confirmată printr-un referendum, iar parlamentul ungar va alege un nou preşedinte pentru a restabili autoritatea acestei funcţii, a explicat premierul de la Budapesta. „Ungaria are nevoie de o constituţie pe care poporul ungar, indiferent de afilierea politică, o poate numi a sa”, a explicat Peter Magyar. Potrivit acestuia, Ungaria are nevoie de o constituţie care să dureze mai mult decât guvernele, partidele şi prim-miniştri.

De asemenea, vor fi operate schimbări legislative pentru a stabili la 70 de ani limita maximă de vârstă a judecătorilor Curţii Constituţionale. Aceste schimbări vor conduce la înlăturarea lui Peter Polt din postul de preşedinte al Curţii Constituţionale. În plus, durata maximă a mandatului pentru parlamentari va fi stabilită la 12 ani.

Guvernul îi va elibera „pe oameni de mafia politică şi economică care ne-a prădat ţara, ne-a ameninţat cetăţenii şi le-a făcut viaţa insuportabilă”, a subliniat şeful executivului de la Budapesta. El a spus că este nevoie de măsuri „cu maximă hotărâre şi severitate în fiecare domeniu”.

Reamintind de lupta anti-mafia din Italia, Peter Magyar a remarcat că, în urmă cu 34 de ani, asasinarea unui judecător şi a unui procuror a şocat naţiunea italiană şi a condus la concluzia că infracţionalitatea organizată nu poate fi înfrântă prin metode tradiţionale. „Asta a condus la noi legi şi instituţii în 1992”, a continuat Magyar.

„Există însă o diferenţă esenţială faţă de Italia. Noi nu vom permite societăţii ungare să suporte tipul de şocuri pe care Italia le-a suportat şi nici nu vom permite mafiei să sugrume, să sufoce şi să jefuiască Ungaria în deceniile următoare”, a accentuat şeful guvernului ungar.