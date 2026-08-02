Deputata Fidesz Piroska Szalai a respins afirmațiile și a declarat că acestea sunt „false și revoltătoare”, susținând că populația a fost întotdeauna ultima categorie vizată de eventualele restricții de consum.

„Péter Magyar a făcut o afirmație despre ultimii 16 ani care, în țara noastră, a mai fost întâlnită doar în perioada regimului Rákosi sau în România lui Ceaușescu”, a declarat Piroska Szalai pentru publicația Magyar Nemzet.

Ce a declarat Peter Magyar

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat duminică oprirea singurei centrale nucleare din ţara sa, o „premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza nivelului prea scăzut al apelor din Dunăre, susținând că, în ultimii 16 ani, „totul a fost determinat de banii care pot fi furați, de bunăstarea vasalilor și de interesele bazei politice. Adesea, în detrimentul siguranței populației”.

„Din cauza unei noi scăderi a nivelului apelor Dunării, una dintre cele două ultime unităţi de producţie ale centralei nucleare de la Paks va fi oprită la ora 1:30 dimineaţa” duminică (adică sâmbătă la ora 23:30 GMT), a scris el pe contul său de X cu puţin înainte de oprirea programată - potrivit News.ro.

„Producţia centralei va scădea astfel la doar 240 de megawaţi”, a completat directorul, precizând că centrala „va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani”.

Comparație cu regimul lui Ceaușescu

Potrivit acesteia, încă din 2016, legislația ungară stabilește că, în cazul unei crize majore de energie, alimentarea gospodăriilor este protejată, iar eventualele restricții se aplică mai întâi marilor consumatori industriali și companiilor. Doar într-o situație extremă s-ar putea ajunge la întreruperi temporare și prin rotație pentru populație.

Szalai l-a acuzat pe premier că încearcă să transfere responsabilitatea pentru actualele probleme energetice asupra fostelor guverne și a susținut că un astfel de sistem, în care populația era afectată înaintea industriei, a existat în Ungaria doar în perioada regimului lui Mátyás Rákosi, la începutul anilor 1950, și ulterior în România condusă de Nicolae Ceaușescu.

Deputata a făcut referire și la situația centralei nucleare de la Paks, afectată în trecut de nivelul scăzut al Dunării. Ea a amintit că, în 1983, autoritățile au reușit să mențină centrala în funcțiune prin lucrări hidrotehnice de urgență și a criticat actualul guvern pentru modul în care gestionează problemele generate de secetă și de reducerea debitelor fluviului.

Declarațiile vin în contextul în care Ungaria se confruntă cu temperaturi extreme și cu un nivel foarte scăzut al Dunării, care pune presiune asupra sistemului energetic și asupra funcționării centralei nucleare de la Paks.