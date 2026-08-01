Și în Germania, Rinul se apropie de cote minime istorice. Navele de marfă circulă mai mult goale, ceea ce a dus la creșterea costurilor de transport.

În Ungaria, autoritățile se pregătesc să oprească centrala nucleară de la Paks.

Seceta ar putea continua pe tot parcursul lunii august, iar nivelul Dunării, deja foarte scăzut, este așteptat să se reducă și mai mult, spune premierul Peter Magyar.

Peter Magyar, premierul Ungariei: ”Întreaga centrală nucleară de la Paks trebuie oprită din motive de siguranță în exploatare. După oprire, sistemele de răcire de siguranță trebuie, desigur, să rămână în funcțiune”.

Închiderea temporară a centralei nucleare va reduce cu aproape jumătate producția de energie electrică a țării vecine.

Zsolt Hernadi CEO OF MOL: ”Trăim vremuri ieșite din comun, iar acestea impun măsuri și sacrificii pe măsură din partea tuturor”.

În Germania, nivelul Rinului se apropie de un minim istoric. Navele de marfă pot transporta doar aproximativ o cincime din încărcătura obișnuită.

Moritz Axt, purtător de cuvânt al Administrației Căilor Navigabile și Maritime (WSV): ”Posibilitățile de încărcare a navelor sunt tot mai limitate. Profitabilitatea operatorilor scade drastic. În același timp, și spațiul navigabil se restrânge considerabil. Mai multe nave sunt nevoite să circule pe un culoar tot mai îngust. Din punct de vedere al navigației, situația devine tot mai dificilă. Tot mai multe nave eșuează, deoarece adâncimea apei sub chilă este din ce în ce mai mică”.

De suferit au atât civilii, cât și companiile care transportă cereale, cărbune sau minerale pe fluviu.

Trecător: ”Acest lucru va duce din nou la creșterea prețurilor, deoarece, în prezent, navele pot fi încărcate doar la un sfert sau cel mult o treime din capacitate. Da, este cu siguranță un motiv de îngrijorare”.

Seceta se intensifică și în Țările de Jos. De două săptămâni, țara se confruntă oficial cu un deficit de apă, ale cărui efecte devin tot mai evidente.