Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

15-11-2025 | 08:09
Celebra grădină botanică regală Kew din Londra este gata pentru sărbătorile de iarnă.

Vineri seară au fost aprinse Instalațiile spectaculoase care decorează aleile. Sunt mai bine de 1 milion de leduri și jocuri de lumini.

O bună parte din energia electrică este produsă cu ajutorul bio-combustibililor. Anul acesta, organizatorii au redesenat complet traseul.

Pentru prima dată din 1921, peste lacul din fața celebrei sere victoriene Palm House a fost construit un pod, oferind o nouă perspectivă asupra instalațiilor.

Din această zonă pot fi admirați și cei 100 de nuferi luminoși care amintesc de bogată colecție botanică a grădinii.

Ornamentele de sărbătoare pot fi văzute până pe 4 ianuarie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-11-2025 08:09

