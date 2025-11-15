Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

Celebra grădină botanică regală Kew din Londra este gata pentru sărbătorile de iarnă.

Vineri seară au fost aprinse Instalațiile spectaculoase care decorează aleile. Sunt mai bine de 1 milion de leduri și jocuri de lumini.

O bună parte din energia electrică este produsă cu ajutorul bio-combustibililor. Anul acesta, organizatorii au redesenat complet traseul.

Pentru prima dată din 1921, peste lacul din fața celebrei sere victoriene Palm House a fost construit un pod, oferind o nouă perspectivă asupra instalațiilor.

Din această zonă pot fi admirați și cei 100 de nuferi luminoși care amintesc de bogată colecție botanică a grădinii.

Ornamentele de sărbătoare pot fi văzute până pe 4 ianuarie.

