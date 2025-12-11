Peste 600 de obiecte valoroase au fost furate dintr-un muzeu din Bristol. Suspecții au acționat noaptea

Peste 600 de obiecte cu o „valoare culturală semnificativă" au fost furate în luna septembrie din colecţiile unui muzeu din Bristol, în sud-vestul Angliei, a anunţat joi poliţia britanică, precizând că sunt căutaţi patru suspecţi.

Poliţia, care a apelat la ajutorul publicului pentru identificarea suspecţilor, a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere, care îi arată pe cei patru bărbaţi pe stradă.

Suspecții au pătruns în muzeu noaptea

Ei au pătruns la 25 septembrie, între orele 01:00 şi 02:00, într-o clădire care adăposteşte colecţia Muzeului din Bristol consacrată Imperiului Britanic şi Commonwealth-ului, potrivit poliţiei.

„Furtul acestor numeroase obiecte cu o valoare culturală semnificativă reprezintă o pierdere considerabilă pentru oraş", a declarat poliţistul care conduce ancheta, Dan Burgan.

„Aceste obiecte, multe dintre ele donate (muzeului), fac parte dintr-o colecţie care oferă o perspectivă asupra unei părţi complexe a istoriei britanice şi sperăm că publicul ne poate ajuta să-i aducem pe cei responsabili în faţa justiţiei", a adăugat el.

„Până în prezent, ancheta noastră s-a concentrat pe imaginile de pe camerele de supraveghere şi pe investigaţiile medico-legale", a continuat el.

Colecția documentează istoria Imperiului Britanic

„Dacă îi recunoaşteţi pe bărbaţii din fotografii sau dacă aţi văzut oricare dintre obiectele potenţial furate scoase la vânzare online, vă rugăm să ne apelaţi", a adăugat Burgan.

Colecţia consacrată Imperiului Britanic şi Commonwealth-ului este deţinută de Arhivele din Bristol şi Muzeele din Bristol, conform site-ului acestora din urmă.

Ea documentează legăturile dintre Marea Britanie şi Ţările Imperiului Britanic de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în prezent" şi include "obiecte personale, suveniruri, fotografii şi documente ale britanicilor care au trăit şi au lucrat în colonii", se precizează pe site.

