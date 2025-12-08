Doi polițiști din Sibiu, anchetați după ce ar fi lovit opt elevi. Mama unuia dintre copii: „Nu mai vrea să meargă la școală”

08-12-2025 | 17:54
Acuzații grave aduse de opt elevi și părinții lor împotriva a doi polițiști din județul Sibiu. Potrivit reclamațiilor, agenții i-ar fi lovit și agresat verbal pe copii în timp ce cercetau un furt din biserica satului Apoldu de Jos.

autor
Octavian Moldovan

Totul s-ar fi întâmplat la școală, unde agenții s-au dus să pună câteva întrebări. Acum, polițiștii sunt vizați de o anchetă penală.

Cei care au grijă de biserica satului au reclamat, în urmă cu două luni, că au găsit ușile forțate și cutia milei spartă.

Poliția nu a precizat ce sumă lipsea, însă a confirmat că agenții din Miercurea Sibiului făceau cercetări în acest caz.

Doi polițiști au mers la școala din Apoldu de Jos să discute cu copiii care petrec mai mult timp pe lângă biserică. Dialogul nu a fost însă pașnic, acuză părinții elevilor luați la întrebări.

Tatăl unui copil: "Am aflat că a fost bătut, pălmuit, tras de păr, dat cu pumnul în genunchi, vorbe vulgare foarte urâte către el."

Florin Istrate, tatăl unui copil: "El a spus că nu știe, polițiștii au fost revoltați, s-au enervat. Și atunci l-a luat la bătăi, l-a luat pălmuit, l-a tras de păr, i-a dat cu pumnul în abdomen."

Copiii au fost invitați la discuții câte unul, într-o sală de clasă. Li s-ar fi cerut să nu povestească nimănui despre cercetări.

Mama unui copil: "Au spus că dacă noi vă zicem ceva acasă la părinți sau la cineva la școală, ei ne fac actele și ne duc la școala de corecție."

Cătina Istrate, mama unui copil: "Ăla micu-i atât de afectat că nu mai vrea să mai meargă la școală."

Directorul școlii povestește că a încercat să-i asiste pe elevi, dar agenții l-au poftit afară.

Ionuț Filip, directorul școlii: "Am intrat de cel puțin patru ori în sala de clasă, neanunțat, să văd ceea ce se întâmplă cu copiii. Am cerut de câteva ori expres să particip și eu. Lucru care a fost refuzat de cei doi."

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu a făcut verificări în acest caz și confirmă că există indicii privind posibile abateri comise de agenți.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a preluat dosarul și coordonează ancheta care vizează infracțiunile de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe.

