Peste 300 de mașini au avut cauciucurile deteriorate după ce 750 kg de resturi metalice au căzut dintr-un camion în Australia

Incidentul a dus la închiderea mai multor benzi de circulație către Sydney, a avariat sute de vehicule și a provocat haos în trafic, transmite Reuters.

Potrivit poliției din statul New South Wales, incidentul a avut loc pe autostrada M1 Pacific Motorway, în primele ore ale dimineții, și a lăsat peste 300 de vehicule cu anvelopele deteriorate.

Sweepers and a magnetic device brought in to clean-up M1 Pacific Motorway. https://t.co/4rdU4Ka8J3

Această autostradă este o arteră vitală de transport pentru mărfuri și navetiști, care leagă zona de nord de Sydney. Deși circulația a fost reluată parțial, traficul rămâne afectat în timp ce echipele de urgență continuă operațiunile de curățare folosind magneți industriali.

Comandantul Poliției Rutiere de Stat, Howard Collins, a explicat într-o conferință de presă că procesul de curățare va dura „mai mult de câteva ore”.

AVOID THE AREA – M1 Pacific Motorway Southbound CLOSED A truck lost a load of scrap metal around 5am this morning, causing extensive debris along the M1 Pacific Motorway southbound from Ourimbah. Around 300 vehicles, including emergency vehicles, have reportedly shredded tyres. pic.twitter.com/ag9Itg3dSt

„Nu este vorba doar de a scoate o măturătoare sau câțiva oameni cu mături. Folosim dispozitive magnetice speciale pentru a extrage metalul încorporat în carosabil. Este o muncă de durată”, a spus el.

Collins a precizat că camionul a parcurs peste 30 de kilometri înainte ca scurgerea să fie descoperită.

Easter Traffic: A 3-car crash was is causing issues for northbound traffic M1 Pacific Motorway at Mooney Mooney. https://t.co/TWh1KQh9q4 #M1 #MooneyMooney #7NEWS pic.twitter.com/3oQLzIgEc6

„Aproximativ 300 de vehicule – poate chiar mai multe – au fost afectate de cele 700, posibil 750 de kilograme de resturi metalice căzute din partea din spate a camionului, împrăștiate pe o distanță considerabilă”, a declarat oficialul.

Ministrul regional al drumurilor, Jenny Aitchison, a descris situația ca fiind „fără precedent”.

⚠️UPDATE: The M1 remains closed southbound between Ourimbah and Mount White due to this spilled metal on the road.

⏲️As the clean-up continues, still use the Pacific Hwy instead and continue to allow plenty of extra travel time. pic.twitter.com/ElLTS35w9o