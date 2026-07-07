Am prezentat Guvernului trei informări în care am comunicat înainte ca acest Guvern să fie demis prin moţiune de cenzură care sunt unităţile administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegeri parţiale. Lista s-a mărit între timp, astăzi sunt 15 unităţi administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegerile parţiale", a declarat Adrian Ţuţuianu, marţi, într-o conferinţă de presă.

Localitățile vizate

Este vorba despre comuna Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Augustin din judeţul Braşov, comuna Zărneşti din judeţul Buzău, oraşul Lehliu-Gară din judeţul Călăraşi, oraşul Huedin din Cluj, comuna Stolnicel-Prăjescu de la Iaşi, comuna Gogoşu din Mehedinţi, comuna Sânger din Mureş, comuna Nicolae Titulescu din judeţul Olt, comuna Ciorani din judeţul Prahova, comuna Vatra Moldoviţei din judeţul Suceava, comuna Pesac din Timiş, comuna Urecheşti din judeţul Vrancea şi Sectorul 6 al Capitalei.

Preşedintele AEP s-a referit şi la situaţia de la Mangalia.

"Ieri am citit în presă despre situaţia de la Mangalia. Rămâne să vedem dacă va fi atacat ordinul prefectului care constată încetarea de drept a mandatului de primar", a transmis Adrian Ţuţuianu.

El a explicat motivele pentru care posturile de primar au devenit vacante în acele localităţi.

"Dacă ne referim la cazurile pentru care posturile de primar au devenit vacante avem condamnări definitive în instanţă la Ciorani, Vatra Moldoviţei şi Urecheşti, deces al primarului în funcţie la Stolnicel-Prăjescu, Gogoşu şi Pesac, demisii la Zărneşti, Huedin şi Sectorul 6 Bucureşti, incompatibilitate la Chiuza stabilită definitiv, imposibilitatea exercitării funcţiei datorită măsurilor privative stabilite de instanţă la Augustin, Lehliu-Gară şi se adaugă Mangalia, pierderea calităţii de membru de partid la Nicolae Titulescu şi referendumul local pentru demitere la Sânger", a mai afirmat preşedintele AEP.

El a adăugat că data de organizare a alegerilor locale parţiale va fi decisă de un guvern cu puteri depline.