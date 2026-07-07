Decizia a fost luată pentru ca muncitorii să poată interveni eficient, într-un timp cât mai scurt. Vor fi lucrări de refacere a taluzului și a părții carosabile, dar termenul de finalizare nu a fost stabilit.

Drumul s-a surpat și în 2023, apoi din nou anul trecut. Constructorul a refăcut atunci fundația și asfaltul, însă degradările au reapărut, după o serie de ploi torențiale.

La sfârșitul lunii mai, au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele grele. Iar din weekend, s-a circulat în zona avariată pe o singură bandă.