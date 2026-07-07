O tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. ”Talent excepțional”

Carina Giorgiu, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei României din Franța.
”De la Paris, o nouă veste extraordinară: la doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima românca membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris
Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța”, se arată în mesajul ambasadei.
Carina a început să practice baletul la București, de la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris, pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. De 4 ani, balerina Carina stă la internat și în grija unei familii de români, în timp ce părinții îi asigură integral tot sprijinul.
”Ne-a făcut o mare bucurie să o invităm la Palatul Béhague și să aflăm povestea ei: a început baletul la 4 ani, în București, sub pregătirea profesoarei Roxana Dinu. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat, de la 4 la 11 ani. Sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vișinescu Bari a participat la primul său concurs internațional, la Paris, în noiembrie 2021. După ce a câștigat apoi premiul Hope Award la Youth America Grand Prix, a fost invitată să participe la audiția din mai 2022 pentru École de Danse de l’Opéra National de Paris: a fost admisă, într-o competiție la cel mai înalt nivel. A câștigat apoi, în iulie 2022, premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie inimoasă de români. Părinții săi au sprijinit-o integral toți acești ani, atât în România, cât și în Franța”.
S-a angajat în iunie la Opera Națională din Paris
Anul acesta, în aprilie, Carina a strălucit ca solistă în „Soir de Fête”, iar în iunie a venit confirmarea supremă: angajarea la Opera Națională din Paris.
”Inspirată de celebra Sylvie Guillem și pasionată, în timpul liber, de nutriție, această adolescentă minunată, care ne spune că spectacolul său de balet preferat este „La Bayadère”, în versiunea coregrafică semnată de Rudolf Nureyev, a demonstrat că talentul uriaș, împreună cu munca, curajul și tenacitatea, pot scrie o poveste exemplară a unei vieți tinere, aureolată de recunoașterea pe cea mai înaltă scenă de operă a lumii.
O felicităm din tot sufletul pe Carina și suntem, și noi, alături de părinții ei, mândri de tot ceea ce a realizat până acum. Succes deplin în acest mare orizont care i se deschide!”, se încheie mesajul Ambasadei României la Paris