O tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. ”Talent excepțional”

Carina Giorgiu, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei României din Franța.

”De la Paris, o nouă veste extraordinară: la doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima românca membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris

Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța”, se arată în mesajul ambasadei.

Carina a început să practice baletul la București, de la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris, pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. De 4 ani, balerina Carina stă la internat și în grija unei familii de români, în timp ce părinții îi asigură integral tot sprijinul.