Dintre navele care au reuşit să treacă sâmbătă, cinci au încărcat ultima dată mărfuri din Iran, de la produse petroliere până la metale. Trei dintre acestea sunt nave de transport pentru gaz petrolier lichefiat, dintre care una se îndreaptă spre China şi una spre India.

Tankerul Crave, sub pavilion panamez, care transportă GPL din Emiratele Arabe Unite, se îndreaptă spre Indonezia.

Două dintre cele trei tancuri – Akti A şi Athina – transportă produse rafinate încărcate din Bahrain şi se îndreaptă spre Mozambic şi, respectiv, Thailanda.

Tankerul Navig8 Macallister, sub pavilion liberian, transportă aproximativ 500.000 de barili de naftă din Emiratele Arabe Unite către Ulsan, în Coreea de Sud.

Tankerul foarte mare pentru transportul ţiţeiului Fpmc C Lord, sub pavilion liberian, transportă aproximativ 2 milioane de barili de ţiţei saudit şi se îndreaptă către portul Mailiao din Taiwan.

Nava Desh Garima, sub pavilion indian, încărcată cu aproximativ 780.000 de barili de ţiţei Das din Emiratele Arabe Unite, se îndreaptă spre Sri Lanka.

Nava Ruby, care transportă îngrăşăminte din Qatar, se îndreaptă spre Emiratele Arabe Unite.

Nava de marfă Merry M transportă cocs de petrol încărcat din Arabia Saudită către Ravenna, în Italia.