Același pericol pândește și în Spania, iar Ministerul român de Externe a transmis o avertizare de călătorie pentru țara iberică, întrucât riscul de focuri rămâne la nivel extrem. Între timp, s-au declanșat incendii ample și în Portugalia și Grecia.

Imaginile filmate de camera instalată pe o pereche de ochelari Meta surprind ferocitatea luptei cu flăcările. Este o confruntare pe care mii de pompieri au purtat-o cu un devotament impresionant. Căldura care a pus din nou stăpânire pe departamentele Gironde și Landes riscă să anuleze toate progresele făcute pe frontul incendiilor. Mai ales că și vântul s-a întețit din nou.

Col. Gilles Virgilio, șef al pompierilor: „Evident că suntem foarte obosiți. Lupta e cu fiecare copac în parte, în încercarea de a aduce sub control acest incendiu catastrofal, cum nu s-a mai văzut în Franța”.

Localnicii acuză autoritățile după dezastrul din Gironde

Melissa Bell, corespondent internațional senior CNN: „Mă aflu în peninsula Cap-Ferret, a cărei populație crește vara de zece ori, datorită turiștilor. Așa că au avut de evacuat 40.000 de oameni pe singura cale rutieră care leagă peninsula de Franța continentală.

Însă mulți localnici din Gironde acuză autoritățile franceze că au dat prioritate stațiunilor turistice în loc să-i ajute în primul rând pe ei să-și salveze gospodăriile. Jurnaliștii au găsit multă amărăciune în comuna Le Porge, care a fost evacuată în mare grabă joia trecută.

Laurent, localnic: „Nu cred că incendiile au fost gestionate corect. De asta suntem furioși. Cred că s-au făcut greșeli în lanțul de comandă și cei vinovați ar trebui să-și asume responsabilitatea. Joia trecută aici era dezlănțuit Infernul. Și am fost lăsați pe cont propriu. Unii dintre noi am nesocotit ordinele de evacuare și am reușit să salvăm câteva case din sat. Nu avem alte locuințe, pentru noi astea nu sunt reședințe de vacanță, de pe o insulă cochetă. Suntem oameni care muncim de dimineața până seara, de multe ori pe salariul minim. Decizia luată de autorități reflectă o luptă de clasă”.

Incendiile continuă în Spania, Portugalia și Grecia

Și în Spania, incendiile care au devastat provinciile Avila, Madrid, Castellón și Toledo sunt încă active, dar nu mai au aceeași virulență. Drept urmare, autoritățile spaniole au ridicat unele ordine de evacuare. În jur de 40 de mii de oameni au primit permisiunea de a reveni la casele lor. Impactul întoarcerii este copleșitor.

Carlos Lopez, localnic: „După cum vedeți, totul e devastat. Focul a venit dintr-acolo, a cuprins vegetația, grădinile, unele case au ars până la temelie”.

Jamie Peral, primarul din Navas del Rey: „Sunt locuri în care se desfășura viața de zi cu zi, locuri în care s-au născut și au crescut copiii lor. Echipe de psihologi sunt pregătite să-i sprijine pe cei care au pierdut peste noapte toate reperele existenței lor”.

Miguel Angel Esteve, psiholog în cadrul Consiliului Local Brunete: „La un moment dat o să le treacă prin cap, poate, că aveau niște poze legate de cutare eveniment din viața lor. Apoi își vor da seama că nu mai au acele fotografii, pentru că au ars. Întreaga societate trebuie să empatizeze cu pierderile suferite de acești oameni. Ajutoarele trebuie prioritizate ținând cont de toate aceste aspecte, e nevoie de mai mult decât adăpost și alimente”.

Vești rele vin și din Portugalia vecină. În jur de 400 de pompieri luptă cu un incendiu de proporții care arde pe trei fronturi active în districtul Guarda, din estul țării.

Totodată, mai multe zone de pe insula Paros, din Grecia, au fost evacuate preventiv după izbucnirea unui incendiu de vegetație. Autoritățile elene au transmis alerte către locuitori și turiști, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.