După aproape 30 de ani în care a lucrat ca pompier și șofer în cadrul Consiliului Provincial Bizkaia, cariera acestui angajat s-a încheiat în 2011. După mai mulți ani de concediu medical, Institutul Național de Securitate Socială din Spania i-a recunoscut invaliditatea permanentă totală cauzată de o boală profesională, după ce a fost diagnosticat cu mezoteliom peritoneal malign, o formă extrem de agresivă de cancer provocată de expunerea la azbest.

Potrivit hotărârii instanței, Consiliul Provincial a refuzat inițial să îi plătească despăgubiri, susținând că nu s-a demonstrat existența unei expuneri frecvente sau semnificative la praful de azbest. Instituția a argumentat că angajații beneficiau de instruire, controale medicale și măști de protecție în timpul intervențiilor, relatează Noticias Trabajo.

Totuși, un raport tehnic oficial întocmit de Osalan, organismul public responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă din Țara Bascilor, a concluzionat că nu poate fi exclusă prezența fibrelor de azbest în zonele în care pompierul și-a desfășurat activitatea.

După un lung proces, instanța i-a dat câștig de cauză văduvei pompierului, care a continuat demersurile judiciare după moartea soțului său, survenită în noiembrie 2025. Curtea Superioară de Justiție din Țara Bascilor a admis apelul și a obligat Consiliul Provincial Bizkaia să plătească despăgubiri în valoare de 298.980,80 euro.

Instanța a apreciat că autoritățile nu au demonstrat că au luat toate măsurile necesare pentru prevenirea acestui risc profesional și, prin urmare, trebuie să răspundă pentru prejudiciul suferit.

Bărbatul a dat vina pe măsurile de protecție insuficiente

După ce s-a îmbolnăvit, pompierul a deschis o acțiune în justiție, susținând că boala sa a fost provocată de lipsa unor măsuri adecvate de protecție la locul de muncă. El solicitase despăgubiri de aproximativ 390.000 de euro.

În primă instanță, Tribunalul Muncii nr. 12 din Bilbao i-a respins integral cererea, considerând că nu există o legătură de cauzalitate suficientă între eventualele încălcări ale obligațiilor de către Consiliul Provincial și cancerul de care suferea pompierul, exonerând astfel administrația de plata despăgubirilor.

Nemulțumit de decizie, acesta a formulat apel, susținând că echipamentele de protecție împotriva fumului erau insuficiente pentru a-l proteja de expunerea la azbest și că existau și alți pompieri din același serviciu diagnosticați cu boli cauzate de această substanță.

Pe baza raportului întocmit de Osalan, Curtea Superioară de Justiție a anulat prima hotărâre și a stabilit despăgubiri totale de 298.980,80 euro, dintre care 175.432,21 euro pentru prejudiciul personal de bază și 123.548,59 euro pentru prejudiciul cauzat de pierderea gravă a calității vieții.

Judecătorii au arătat că, în astfel de cazuri, simpla apariție a mezoteliomului într-un mediu profesional cu risc ridicat este suficientă pentru a muta sarcina probei asupra angajatorului, care trebuie să demonstreze că a acționat cu maximă diligență pentru protejarea angajaților.

Instanța a mai reținut că echipamentele puse la dispoziția pompierilor erau destinate protecției generale împotriva incendiilor și nu ofereau protecție adecvată împotriva inhalării fibrelor de azbest.

Astfel, Curtea Superioară de Justiție a infirmat decizia primei instanțe și a obligat administrația să plătească despăgubirile către familia fostului pompier.