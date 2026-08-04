Astfel, din cauza căldurii, s-au produs peste 100 de explozii, într-o noapte. Martorii au comparat bubuiturile, cu „sunetul războiului".

183 dintre cele 240 de case din comuna Porge au fost distruse de foc în marele incendiu izbucnit săptămână trecută în regiunea franceză Gironde. Oamenii evacuați de urgență s-au întors dar au găsit doar ruine.

Locuitor: „N-a mai rămas nimic de recuperat. Casa, curtea, totul a fost distrus de foc”.

În timp ce focul pârjolea totul, în a doua noapte au izbucnit și explozii, martorii spun că au auzit peste 100, exact că pe front.

Martor: „Multe! La fiecare 20 de minute. Pompierii ne-au spus nu vă speriați, sunt butelii de gaz”.

În realitate, la câțiva metri de primele case, erau îngropate obuze din timpul celui de al doilea război mondial. Drept urmare după pompieri au venit geniștii.

75 de proiectile au fost recuperate, însă depozitul subteran conținea, probabil, 400. Mai multe schije au străpuns peretele unei case.

Laszlo Gelebert, corespondent TF1: „Nu putem depăși această bandă de securizare, pentru că mai sunt acolo obuze care pot exploda. Afișele avertizează "pericol de moarte, absolut!"

Primarul nu și-a ascuns stupefacția.

Martial Zaninetti, primarul din Le Porge: „Nu știam că acolo sunt îngropate obuze. Am rămas fără cuvinte... Și iată cum ne lovim de alte probleme, și după ce a trecut incendiul”.

Incendiul din regiunea Gironde, aflată lângă Bordeaux, a fost unul dintre cele mai mari de la cel de al doilea război mondial încoace. Aproximativ 42.000 de hectare sunt acum cenușă.