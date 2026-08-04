După doi ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online.

Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Numărul aparatelor de tip slot-machine autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii trei ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare a ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale, care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar șase luni. Și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor.”

Dar, în timp ce piața legală se restrânge, autoritățile spun că intensifică lupta împotriva pieței negre din online.

Vlad Soare, președintele ONJN: „În prezent, numărul acestora a scăzut la 100 de organizatori, cel mai puternic impact având organizatorii de tip slot-machine, care au scăzut de la 97 anul trecut la 56 în prezent. Săptămâna trecută am introdus pe blacklist-ul ONJN peste 800 de site-uri nelicențiate, care se adaugă deja la cele 300 pe care le introdusesem anterior.”

Înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, sumele declarate și încasările statului din activitățile licențiate erau în creștere.

Conform Fiscului, anul trecut au fost declarate venituri din jocuri de noroc de aproape 28 de miliarde de lei, cu aproape 2,6 miliarde mai mult ca în 2024. În același timp, încasările statului din impozitul pe aceste venituri au crescut cu peste 200 de milioane de lei și au trecut de 1,1 miliarde de lei.

Numărul românilor care pariază nu este cuantificat oficial, pentru că aceeași persoană poate fi activă în paralel în săli fizice și pe mai multe site-uri.

Dincolo de miliardele de lei puse în joc, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că „jocurile de noroc pot provoca prejudicii grave. Acestea includ stres financiar, destrămarea relațiilor, violență în familie, boli mintale și suicid”.