Potrivit sursei citate de Agerpres, "cel mai adesea, copiii sunt racolaţi pentru a da foc maşinilor, clădirilor administrative şi pentru servicii de curierat".

Minorii sunt cooptaţi de pe reţelele sociale sau prin intermediul unor jocuri online.

"Dacă e să vorbim de incendierea maşinilor militarilor şi maşinilor de poliţie, ca urmare a unor comenzi din partea inamicului, au fost 596 de asemenea cazuri. 367 au fost dejucate. Din cele 367 tentative de atentate, 107 au fost comise de minori, prin jocuri pe reţelele sociale. Este cazul să lucrăm mai mult în acest domeniu, să facem educaţie preventivă în acest scop, în special pentru elevi", a precizat ministrul de Interne.

Ihor Klymenko susţine că în alte 122 de cazuri de racolare a minorilor în vederea comiterii de atentate copii sau părinţi au sunat la poliţie, denunţând intenţiile.

"Este foarte important ca părinţii să îi asculte, să vorbească cu ei şi aceste informaţii să le transmită oamenilor legii", a adăugat Klymenko.

La rândul său, adjunctul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Ivan Rudnițchi, a cerut o supraveghere mai atentă a copiilor de către părinţi.

"Actele de terorism nu au morală, nu au suflet. Nimeni nu se gândeşte la consecinţele actului de terorism pe care îl săvârşeşte. Părinţii ar trebui să poarte discuţii cu copiii lor, să monitorizeze activitatea de pe reţelele sociale şi să sesizeze instituţiile statului atunci când li se propun activităţi contra unei recompense. E mai bine să prevenim astfel de cazuri, ca să nu ajungem la situaţii tragice. O informaţie adusă la timp poate salva multe vieţi", a precizat Rudnițchi.