Încă din zori, credincioşi s-au adunat să se roage şi să recite Coranul în jurul dealului şi el, cu o înălţime de 70 de metri, situat la aproximativ 20 de kilometri de Meca, unde profetul Mahomed şi-a spus ultima predică.

Ahmoud Abou Elezz, care poartă un ihram, două straturi de până albă care învăluie corpurile bărbaţilor în timpul pelerinajului, merge către muntele Arafat pentru prima oară în viaţa sa.

„Este un sentiment de nedescris”, declară acest inginer în vârstă de 35 de ani, cu un rucsac în spate şi o umbrelă în mână.

Cum locul oferă puţină umbră sau deloc, pelerinii sunt expuşi în mod direct soarelui muşcător al deşertului timp de multe ore.

Echipe medicale au fost desfăşurate pentru ca să intervină în cazul în care i se face cuiva rău, în timp ce voluntari distribuie umbrele.

Credincioşii se duc apoi la Muzdalifah, unde adună pietre pentru a face apoi simbolica „lapidarea a diavolului”, miercuri.

În acest an, începutul hajj coincide cu o intensificare a negocierilor între Statele Unite şi Iran în vederea încheierii conflictului din Orientul Mijlociu care a afectat ţări de la Golful Perisc, vizate timp de săptămâni de drone şi rachete iraniene, ca represalii faţă de atacul Israelyului şi Statelor Unite de la 28 februarie împotriva Teheranului.

Zeci de mii de pelerini din Iran, pe Muntele Arafat

Aproximativ 30.000 de pelerini iranieni se află la faţa locului, potrivit Iran Air, citată de agenţia oficială iraniană de presă Irna - cu mult mai puţini decât cei 86.000 anunţaţi iniţial, din cauza războiului.

„Acest loc este cel în care Domnul adună comunitatea credincioşilor şi ne aminteşte că putem să ne unim ca popoare”, declară un pelerin tunisian, Karim Hazem, în vârstă de 40 de ani.

Donald Trump a anunţat luni că ţări majoritar musulmane - ca Arabia Saudită - „ar trebuie să fie obligate” să-şi normalizeze relaţiile cu Israelul în cadrul unui acord de pace - injectând o nouă doză de incertitudine în negocieri.

Pelerinajul - unul dintre cei cinci piloni ai islamului - se presupune că este săvârşit de către orice musulman cel puţin o dată în viaţa sa, dacă are mijloaceel s-o facă.

El constă într-o serie de rituri codificate, timp de mai multe zile, în inima Mecăi şi în împrejurimi.

Arabia Saudită, în care se află cele mai sacre sanctuare ale islamului, la Meca şi la Medina, generează anual miliarde de dolari mulţumită hajj şi Omra, un pelerinaj mic care are loc în alte momente ale anului.