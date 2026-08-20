Epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de orașul Cora Cora, la o adâncime de 108 kilometri, iar până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative, arată Agerpres.

IGP a precizat că seismul a avut loc joi, la ora locală 13:00 (18:00 GMT), iar intensitatea maximă resimțită a fost de gradul III-IV în Coracora, un oraș situat la aproximativ 650 de kilometri sud de Lima. Centrul Regional de Operațiuni de Urgență (COEN) a confirmat caracteristicile cutremurului, dar nu a oferit încă detalii despre posibilele pagube, deși presa locală a relatat despre căderi de pietre și unele avarii la locuințe din Ayacucho.

Reacția autorităților

Șeful IGP, Hernando Tavera, a declarat că „deocamdată nu s-a întâmplat nimic critic”, dar autoritățile continuă să evalueze situația. De asemenea, ele exclud deocamdată posibilitatea unui tsunami. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a raportat o magnitudine ușor diferită, de 6,7 grade.

Peru, în Cercul de Foc al Pacificului

Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde are loc 80% din activitatea seismică mondială. În iulie anul trecut, regiunea Junin, lângă Lima, a fost zguduită de o serie de cutremure cu o magnitudine maximă de 5,4, care au provocat moartea a cinci persoane și au distrus zeci de case.

Ultimul cutremur devastator din țară a avut loc în 2007 în regiunea sudică Ica, unde un seism cu magnitudinea de 7,9 a ucis aproximativ 500 de persoane și a provocat pierderi materiale de milioane de dolari.

Un cutremur devastator s-a produs pe 10 august în Columbia, cu magnitudine 7,4. A fost declarată stare de dezastru național după ce zeci de clădiri au fost distruse, peste 160 de oameni au murit și 500 au fost răniți.