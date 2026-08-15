Două cutremure puternice de 7,7 și 6,9 au lovit insule din Indonezia în aceeași zi. Sunt zeci de morți

Seismul s-a produs pe insula Flores, cu puțin timp înainte de ora locală 05:00, la o adâncime de doar 15 kilometri, ceea ce i-a amplificat efectele la suprafață. Zeci de replici au fost resimțite ulterior, inclusiv una cu magnitudinea 6,1.
Cutremurul a provocat pagube importante clădirilor din regiune. În portul din Maumere, imagini video au surprins bucăți mari de beton desprinzându-se din terminal și căzând peste pasagerii care așteptau să urce într-un feribot. Unele persoane au ajuns în mare după prăbușirea pasarelei către navă.
Guvernatorul provinciei East Nusa Tenggara a declarat că unele dintre victime au fost surprinse în timp ce dormeau și au murit după ce clădirile s-au prăbușit peste ele.
Autoritățile au emis inițial o alertă de tsunami, după ce localnicii au observat și retragerea apei. Alerta a fost ridicată aproximativ trei ore mai târziu, după ce nu a fost înregistrată o creștere semnificativă a nivelului mării. Aproximativ 2.000 de persoane s-au evacuat sau s-au mutat din proprie inițiativă în zone mai sigure.
BNPB a raportat până acum 54 de case grav avariate, precum și pagube la cinci unități medicale, trei lăcașuri de cult, șase clădiri guvernamentale, o instituție de învățământ și un depozit.
„Nu am mai simțit niciodată un cutremur atât de puternic. A fost ca și cum am fi fost pe o trambulină. A fost foarte înfricoșător”, a povestit o localnică pentru AFP.
Mai târziu, în aceeași zi, un alt cutremur, cu magnitudinea 6,9, a fost resimțit în nordul insulei Sumatra, la o adâncime de 183 de kilometri.
Indonezia este frecvent afectată de cutremure și activitate vulcanică, fiind situată la intersecția a trei plăci tectonice majore.