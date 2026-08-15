Două cutremure puternice de 7,7 și 6,9 au lovit insule din Indonezia în aceeași zi. Sunt zeci de morți

Cutremurul a provocat pagube importante clădirilor din regiune. În portul din Maumere, imagini video au surprins bucăți mari de beton desprinzându-se din terminal și căzând peste pasagerii care așteptau să urce într-un feribot. Unele persoane au ajuns în mare după prăbușirea pasarelei către navă.

Seismul s-a produs pe insula Flores, cu puțin timp înainte de ora locală 05:00, la o adâncime de doar 15 kilometri, ceea ce i-a amplificat efectele la suprafață. Zeci de replici au fost resimțite ulterior, inclusiv una cu magnitudinea 6,1.

🟠 Terremoto de magnitud 5,2 sacude #España 🔴Ciudades como #Málaga y #Granada afectada: Sismo provocó grietas en calles y daños estructurales. 🔴 El sismo ocurrió a la 1 am de España (aprox 6pm México) 🔴 Por la mañana tembló en Indonesia. Magnitud 7.7 #Mundo #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/0pOpvNnwru

🚨 #ÚLTIMAHORA !! 🚨 Un potente terremoto de magnitud 7,7 fue registrado este viernes 14 de agosto en la región de Flores, Indonesia, de acuerdo con información atribuida al Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en horas de la tarde, hora local, y tuvo una… pic.twitter.com/SZ1k3wBEfj

Guvernatorul provinciei East Nusa Tenggara a declarat că unele dintre victime au fost surprinse în timp ce dormeau și au murit după ce clădirile s-au prăbușit peste ele.

Autoritățile au emis inițial o alertă de tsunami, după ce localnicii au observat și retragerea apei. Alerta a fost ridicată aproximativ trei ore mai târziu, după ce nu a fost înregistrată o creștere semnificativă a nivelului mării. Aproximativ 2.000 de persoane s-au evacuat sau s-au mutat din proprie inițiativă în zone mai sigure.

BNPB a raportat până acum 54 de case grav avariate, precum și pagube la cinci unități medicale, trei lăcașuri de cult, șase clădiri guvernamentale, o instituție de învățământ și un depozit.

„Nu am mai simțit niciodată un cutremur atât de puternic. A fost ca și cum am fi fost pe o trambulină. A fost foarte înfricoșător”, a povestit o localnică pentru AFP.

Mai târziu, în aceeași zi, un alt cutremur, cu magnitudinea 6,9, a fost resimțit în nordul insulei Sumatra, la o adâncime de 183 de kilometri.

Indonezia este frecvent afectată de cutremure și activitate vulcanică, fiind situată la intersecția a trei plăci tectonice majore.