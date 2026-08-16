🇨🇴 Tras el fuerte sismo que sacudió Colombia, Lenny fue encontrada entre los escombros abrazada a su perrito Salomón, a quien habría protegido hasta el final. Salomón sobrevivió al desastre y, días después, regresó para despedirse de su dueña para siempre. 🐾💔 #Colombia … pic.twitter.com/15XFJUe1gr

Cu câinele Salomon în braţe, Michael Ruiz povesteşte cum a găsit animalul lângă cadavrul surorii sale, în mijlocul dărâmăturilor, după cutremurul devastator de luni, care a făcut aproape 300 de victime în Columbia, potrivit News.ro.

Bărbatul afirmă că sora sa, Lenny, a protejat cu propriul corp animalul de companie, care a reuşit să supravieţuiască atunci când clădirea în care se aflau s-a prăbuşit în Cali, unul dintre oraşele cele mai afectate de cutremur.

Această „poveste de dragoste” dintre avocata Lenny şi câinele ei, Salomon, potrivit lui Ruiz, a devenit virală pe reţelele sociale.

„Sora mea şi-a dat viaţa pentru el, pentru că îl ţinea strâns la piept când întreaga clădire s-a prăbuşit peste ei”, povesteşte el, cu lacrimi în ochi, pentru AFP din oraşul Pasto.

„Eu văd în asta o poveste de dragoste, pentru că, evident, ea a iubit acest animal mic (...) când iubeşti ceva, îl protejezi”, a spus el.

Câinele, în vârstă de 12 ani, suferă de crize de epilepsie care l-au lăsat orb. El face parte din cele 205 de animale care au fost salvate, conform ultimelor cifre furnizate de organizaţia responsabilă cu operaţiunile de salvare.

Stăpânii săi spun că Salomon este „trist” din cauza acestei pierderi. „L-am dus lângă sicriul ei ca să-şi ia rămas-bun”, a povestit Jessica Florez, cumnata lui Lenny.

Cutremur de 7,4 în Columbia

S-au înregistrat de asemenea ''numeroşi răniţi'' şi persoane ''prinse sub dărâmături'', iar ''situaţia este critică'', a declarat primarul Pereira, Mauricio Salazar, într-un interviu pentru Radio Caracol.

La Manizales, un alt oraş care aparţine ''regiunii cafelei'', au fost semnalate două decese, iar una dintre turlele catedralei s-a prăbuşit.

''Sunt enorm de multe clădiri cu avarii structurale sau la faţade, iar în acest moment circulaţia este paralizată, oamenii nu vor să revină la domicilii întrucât se tem de replici'', a explicat pentru AFP Jaime Zuluaga, în vârstă de 50 de ani.

În provincia Valle del Cauca, care are capitala la Cali, 27 de decese au fost înregistrate. Un fotograf AFP a constatat numeroase distrugeri şi a observat o femeie vârstnică evacuată pe o targă de salvatori după ce a fost extrasă din dărâmături.