„În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bună credință, fac apel la cei responsabili de acest conflict”, a spus Papa Leon, potrivit Associated Press.

„Încetați focul, pentru ca, astfel, căile dialogului să poată fi redeschise. Violența nu poate duce niciodată la justiția, stabilitatea și pacea pe care oamenii le așteaptă”, a adăugat pontiful, fără a menționa în mod direct Statele Unite sau Israelul în comentariile sale de la sfârșitul binecuvântării de duminică la prânz.

Însă primul papă american din istorie a menționat atacurile care au vizat o școală, o referire aparentă la atacul cu rachete asupra unei școli elementare din Iran din primele zile ale războiului, care a ucis peste 165 de oameni, mulți dintre ei copii.

Oficialii americani au declarat că informații învechite au condus probabil la lansarea atacului de către Statele Unite și că o anchetă este în curs.

Vaticanul a evidențiat carnagiul provocat de atacul de la Minab, publicând o fotografie realizată din aer cu groapa comună săpată pentru tinerele victime, imagine apărută pe prima pagină din 6 martie a ziarului său oficial, L’Osservatore Romano, sub titlul „Fața războiului”.

Papa Leon a transmis că este alături de familiile celor care au fost uciși în atacurile „care au lovit școli, spitale și centre rezidențiale”. El și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la impactul războiului din Liban, unde organizațiile umanitare avertizează asupra producerii unei crize umanitare.

Situația dificilă a comunităților creștine din sudul Libanului este de o importanță deosebită pentru Vatican, întrucât acestea au reprezentat mult timp un bastion pentru creștinii din întreaga regiune cu majoritate musulmană.

În cele două săptămâni de la începutul războiului dintre SUA și Israel, papa și-a limitat comentariile la apeluri discrete la diplomație și dialog, într-o aparentă încercare de a evita să se poziționeze ca o contrapondere politică americană la președintele Donald Trump.

El nu a menționat public SUA sau Israelul, dar acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu tradiția Vaticanului de neutralitate diplomatică.

Vineri, de exemplu, într-un discurs adresat preoților care participau la un curs la Vatican despre sacramentul spovezii, Papa Leon a spus că sacramentul este un atelier care restabilește unitatea și pacea.

„S-ar putea întreba: oare acei creștini care poartă o responsabilitate gravă în conflictele armate au umilința și curajul de a face o examinare serioasă a conștiinței și de a se spovedi?”, a spus el.