”Pentru prima dată în istorie, roboții au capturat poziții ale armatei Rusiei”, fără ajutorul soldaților, a anunțat Zelenski

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot — sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski, potrivit Politico.

„Ocupanții s-au predat, iar operațiunea s-a desfășurat fără infanterie și fără pierderi din partea noastră”, a adăugat Zelenski.

Armata ucraineană a intensificat utilizarea sistemelor robotice terestre, pilotate în prezent de oameni de la o distanță sigură, pentru a efectua diferite operațiuni de asalt și pentru a retrage trupele rănite din zona de luptă, unde echipele umane de evacuare ar putea fi distruse de drone.