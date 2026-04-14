”Pentru prima dată în istorie, roboții au capturat poziții ale armatei Rusiei”, fără ajutorul soldaților, a anunțat Zelenski

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot — sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski, potrivit Politico.
„Ocupanții s-au predat, iar operațiunea s-a desfășurat fără infanterie și fără pierderi din partea noastră”, a adăugat Zelenski.
Armata ucraineană a intensificat utilizarea sistemelor robotice terestre, pilotate în prezent de oameni de la o distanță sigură, pentru a efectua diferite operațiuni de asalt și pentru a retrage trupele rănite din zona de luptă, unde echipele umane de evacuare ar putea fi distruse de drone.
În ianuarie, robotul terestru ucrainean Droid TW-7.62, echipat cu elemente de inteligență artificială pentru detectarea, capturarea și urmărirea autonomă a țintelor, a luat trei soldați ruși prizonieri de război, a declarat producătorul ucrainean de echipamente de apărare Devdroid.
Zelenski a declarat că, în primele trei luni ale anului 2026, sistemele robotice terestre au efectuat peste 22.000 de misiuni pe linia frontului din Ucraina.
„Cu alte cuvinte, vieți au fost salvate de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în zonele cele mai periculoase în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf care protejează cea mai mare valoare – viața umană”, a spus Zelenski.
