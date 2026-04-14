”Pentru prima dată în istorie, roboții au capturat poziții ale armatei Rusiei”, fără ajutorul soldaților, a anunțat Zelenski

Stiri externe
Gnom 2 drona ucraina
Getty

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană a capturat o poziție rusă folosind exclusiv sisteme robotizate terestre și vehicule aeriene fără pilot.

autor
Cristian Matei

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot — sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski, potrivit Politico.

„Ocupanții s-au predat, iar operațiunea s-a desfășurat fără infanterie și fără pierderi din partea noastră”, a adăugat Zelenski.

Armata ucraineană a intensificat utilizarea sistemelor robotice terestre, pilotate în prezent de oameni de la o distanță sigură, pentru a efectua diferite operațiuni de asalt și pentru a retrage trupele rănite din zona de luptă, unde echipele umane de evacuare ar putea fi distruse de drone.

În ianuarie, robotul terestru ucrainean Droid TW-7.62, echipat cu elemente de inteligență artificială pentru detectarea, capturarea și urmărirea autonomă a țintelor, a luat trei soldați ruși prizonieri de război, a declarat producătorul ucrainean de echipamente de apărare Devdroid.

Zelenski a declarat că, în primele trei luni ale anului 2026, sistemele robotice terestre au efectuat peste 22.000 de misiuni pe linia frontului din Ucraina.

Cu alte cuvinte, vieți au fost salvate de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în zonele cele mai periculoase în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf care protejează cea mai mare valoare – viața umană”, a spus Zelenski.

Sursa: Politico

Etichete: razboi in ucraina, Ucraina, Zelenski, drone, roboti,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Viitorul premier al Ungariei: „Aș răspunde dacă m-ar suna Putin și i-aș cere să încheie acest război cu Ucraina”

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a declarat că ar răspunde la telefon dacă președintele rus Vladimir Putin l-ar suna, iar dacă ar vorbi, i-ar spune să pună capăt, după patru ani, uciderilor și să încheie acest război cu Ucraina.

Stiri externe
Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după alegeri: „Riscurile nu mai sunt actuale”

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și-a retras avertismentul adresat cetățenilor de a se abține de la călătoriile în Ungaria, potrivit șefului ministerului, Andriy Sybiha.
Stiri externe
Rusia a pierdut peste 1.300.000 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei, susține Statul Major General ucrainean

Rusia a pierdut 1.310.110 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Recomandări
Știri Actuale
Parchetul condus de Codruța Kovesi a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR.

Stiri Sociale
INS: Inflația a crescut la 9,9%, alimentele s-au scumpit cu 7,67%. Doar ministrul Agriculturii vedea ieftiniri de 33%

Rata anuală a inflației a fost în martie 2026 de 9,9%, o creștere care intervine după o perioadă de scădere ușoară, potrivit INS. Cea mai mare scumpire a intervenit la energie electrică, de 57,20%, după eliminarea plafonării prețului. 

Stiri externe
Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz după blocada SUA. Iranul avertizează că va ataca navele americane implicate

În Orientul Mijlociu, încă domnește haosul. La doar câteva ore după ce Statele Unite au impus o blocadă în strâmtoarea Ormuz, președintele Donald Trump a ieșit în fața camerelor și a transmis că Iran l-a contactat și... vrea să stea de vorbă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Aprilie 2026

45:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

