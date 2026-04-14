După întâlnirea cu Xi Jinping (foto), președintele Chinei, la Beijing, Pedro Sanchez a declarat: „Mi se pare foarte dificil să găsesc alți interlocutori, în afară de China, care să poată rezolva această situație creată în Iran și în Strâmtoarea Hormuz.”

Remarcile sale sunt semnificative, deoarece sugerează că Sanchez consideră China, principalul rival global al SUA, un actor-cheie în încetarea războiului. Acestea vor contribui, fără îndoială, la eforturile Beijingului de a se poziționa ca un factor de pace în regiune.

Sanchez a fost unul dintre cei mai vehemenți critici europeni ai războiului dintre SUA și Israel din Orientul Mijlociu.

Guvernul spaniol a închis spațiul său aerian pentru avioanele americane utilizate în război și a declarat că nu permite SUA să utilizeze bazele militare operate în comun din sudul Spaniei pentru acțiuni legate de conflict, scrie Sky News.

Altfel, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene este „periculoasă și iresponsabilă”.

Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a afirmat că această măsură nu va face decât să agraveze tensiunile din regiune.

El a spus că, în ciuda unui armistițiu temporar, SUA au intensificat desfășurările militare și au impus un blocaj țintit, ceea ce, în opinia sa, va exacerba conflictul.

Declarațiile sale vin după ce Xi Jinping, președintele chinez, a prezentat o propunere în patru puncte pentru pace în Orientul Mijlociu.