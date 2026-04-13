Potrivit acestuia, după încheierea alegerilor parlamentare din Ungaria, „riscurile crescute de provocări”, care i-au determinat pe autoritățile ucrainene să le sfătuiască cetățenilor să nu călătorească în Ungaria, „și-au pierdut urgența”.

„Sperăm că rezultatele alegerilor vor duce la o normalizare a relațiilor în dimensiunea politică, nu doar în cea consulară. Ucraina este pregătită să acționeze pentru atingerea acestui obiectiv”, a adăugat Sybiga.

Alegerea poporului maghiar, a remarcat ministrul ucrainean, „a demonstrat dorința vecinilor noștri de a trăi în pace, securitate și prosperitate”, precum și într-o țară independentă, nu în „zona de influență” a Moscovei. „Alegerea maghiarilor a marcat, de asemenea, înfrângerea politicii de șantaj și propagandă anti-ucraineană”, a declarat ministrul ucrainean de externe.

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria s-au deteriorat rapid la nivel de conducere în ultimele luni.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Kievul că a blocat deliberat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că ajutorul acordat Ucrainei este blocat de „o singură persoană din UE” și era pregătit să transmită discursul acelei persoane armatei ucrainene.

La începutul lunii martie, șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, care făceau parte dintr-o echipă de transport numerar, au fost reținuți la Budapesta în timp ce escortau vehicule care transportau valută. Gardienii care transportau numerar au fost eliberați în curând, dar numerarul și aurul nu au fost niciodată returnate la Kiev. În urma acestui fapt, Ministerul Afacerilor Externe ucrainean le-a sfătuit cetățenilor să nu călătorească în Ungaria.