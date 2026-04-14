„Hunedoara, şi în special zona din jurul Castelului Corvinilor, este una bogată în descoperiri arheologice, fiind intens locuită încă din Paleolitic. Cercetările arheologice în curs de desfăşurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice şi obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt)", a informat marţi Muzeul Castelul Corvinilor.

Instituţia de cultură a publicat pe pagina sa de socializare mai multe imagini care arată săpăturile efectuate, precum şi un vas din prima epocă a fierului.

Castelul Corvinilor se află, în prezent, în cel mai amplu proces de restaurare, conservare şi punere în valoare din ultimele decenii. Prima etapă a procesului a fost realizată printr-un proiect în valoare de 5 milioane de euro, derulat cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

În prezent, se află în implementare cea de-a doua etapă de restaurare a castelului, un proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Castelul este vizitat anual de peste 380.000 de turişti.