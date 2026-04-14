Peter Magyar, învingătorul din Ungaria, a crescut cu un poster al lui Orban în cameră. 10 lucruri mai puțin știute despre el

Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a trecut în doar doi ani de la membru loial al partidului Fidesz la cel mai mare adversar al lui Viktor Orban.

Cristian Matei

Péter Magyar este numele care a schimbat, pe 12 aprilie 2026, istoria politică a Ungariei.

Liderul partidului de opoziție Tisza a câștigat alegerile parlamentare și urmează să pună capăt celor 16 ani de guvernare a lui Viktor Orbán.

Însă puțini știu cu adevărat cine este omul care a reușit această performanță. Povestea sa este plină de răsturnări de situație, conexiuni surprinzătoare și decizii îndrăznețe - notează CNN.

1. A crescut cu un poster al lui Orbán pe peretele camerei sale

Puțini și-ar putea imagina că cel mai mare dușman politic al lui Viktor Orbán a fost, cândva, un admirator al acestuia.

Péter Magyar a crescut în perioada tranziției democratice a Ungariei și îl admira pe Orbán, pe atunci un tânăr liberal anti-comunist care ceruse retragerea trupelor sovietice din Ungaria.

”În perioada în care Péter Magyar creștea, pe fondul tranziției democratice din Ungaria, avea un poster cu Viktor Orbán agățat pe peretele din dormitorul său.” - potrivit CNN.

Acum, acel idol a devenit exact opusul valorilor sale liberale.

2. Numele său înseamnă, literalmente, „Ungur"

Magyar este unul dintre puținii lideri politici din lume al căror nume de familie coincide cu numele națiunii pe care o conduce.

„Magyar" înseamnă „ungur" în limba maghiară - o coincidență care nu a trecut neobservată în campania electorală și care i-a conferit o simbolistică aparte în ochii alegătorilor.

3. Unchiul său a fost președinte al Ungariei

Magyar nu este un outsider fără legături cu lumea puterii. Provine dintr-o familie înstărită din Budapesta, cu avocați și judecători printre rude.

Mai mult, unchiul său, Ferenc Mádl, a fost președintele Ungariei între 2000 și 2005, perioadă care se suprapune chiar cu primul mandat al lui Orbán ca prim-ministru.

4. A trăit timp de un deceniu la Bruxelles, ca diplomat

Înainte de a deveni o voce critică la adresa sistemului Orbán, Magyar a făcut parte chiar din cercul său de apropiați.

A locuit aproximativ un deceniu la Bruxelles, în Belgia, în calitate de diplomat, în timp ce fosta sa soție, Judit Varga, lucra pentru un europarlamentar Fidesz.

Cei doi s-au întors împreună la Budapesta în 2018, împreună cu cei trei fii ai lor.

5. Fosta sa soție a fost ministrul Justiției din guvernul Orbán

Legătura sa directă cu puterea nu s-a oprit la diplomație. Judit Varga, femeia cu care Magyar a împărțit viața timp de mai mulți ani, a ajuns în 2019 ministrul Justiției în cabinetul lui Orbán — una dintre cele mai influente poziții din guvern.

Varga urma să conducă lista Fidesz la alegerile europarlamentare din 2024, înainte ca un scandal major să schimbe toate planurile.

6. Un scandal legat de abuzuri asupra copiilor i-a deschis drumul în politică

Momentul care l-a propulsat pe Magyar în atenția publică a fost o criză profundă în interiorul Fidesz.

Președinta Ungariei de la acea vreme, Katalin Novák, a grațiat un fost funcționar condamnat pentru că a ajutat la mușamalizarea abuzurilor sexuale asupra unor minori dintr-un centru de plasament.

Scandalul a lovit dur imaginea partidului, care se prezentase ani la rând drept apărătorul valorilor creștine și familiale.

„Nucleul autodefiniției Fidesz este că sunt conservatori, pro-familie, și că protejează copiii", a explicat politologul Péter Krekó pentru CNN.

Varga, implicată și ea în această afacere, a demisionat.

7. Interviul său viral a fost văzut de aproape 3 milioane de ori într-o țară de sub 10 milioane de locuitori

În februarie 2024, Magyar a acordat un interviu exploziv publicației online Partizan, în care a atacat direct sistemul Orbán. A acuzat că liderul și aliații săi „se ascund în spatele fustelor femeilor" în scandalul grațierii și a dezvăluit informații obținute din apropierea guvernului.

„Câteva familii dețin jumătate din țară", a declarat Magyar în acel interviu, care a adunat aproape 3 milioane de vizualizări — un număr impresionant pentru o țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori.

8. A anticipat public că Fidesz încearcă să îl șantajeze cu materiale compromițătoare intime

Magyar a demonstrat că știe cum funcționează mașinăria de putere a lui Orbán și a ales să o dezamorseze înainte ca aceasta să acționeze.

În februarie, a anunțat public că Fidesz intenționează să îl șantajeze cu o înregistrare video realizată în secret, care îl surprindea „într-un moment intim cu fosta mea prietenă".

Reacția sa a fost una dezarmantă: „Da, sunt un bărbat de 45 de ani; am o viață sexuală. Cu o parteneră adultă. Dragi lași de la Fidesz, scoateți tot ce aveți", a spus Magyar.

Până în prezent, materialul nu a fost făcut public.

9. A refuzat să discute despre Ucraina și LGBTQ, pentru a nu-i da lui Orbán muniție electorală

Una dintre cele mai calculate decizii ale campaniei sale a fost să evite subiectele „capcană" cu care Fidesz obișnuia să-și atace adversarii.

Când Orbán a interzis Marșul Bucharest Pride din Budapesta, Magyar a refuzat să ia apărarea mișcării LGBTQ în mod explicit, declarând în schimb că guvernul Orbán urmărește „să insufle frică și să ne divizeze" și că Ungaria are nevoie de un premier care „să protejeze și să reprezinte toți ungurii".

La fel, a evitat aproape complet tema Ucrainei în campanie, pentru a nu fi portretizat ca un politician liberal european — exact tipul de profil pe care Fidesz îl atacase ani la rând.

10. Partidul său are în față o moștenire economică grea: 18 miliarde de euro blocate de UE

Victoria lui Magyar vine la pachet cu o provocare uriașă. Comisia Europeană a blocat în prezent aproximativ 18 miliarde de euro — echivalentul a aproximativ 10% din producția națională a Ungariei — din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic înregistrat sub Orbán.

Această sumă înghețată a adâncit dificultățile economice ale țării.

Magyar speră la relații mai bune cu Bruxelles-ul, tocmai pentru a debloca aceste fonduri și a redresa economia. El a promis că va demantela, „pas cu pas, cărămidă cu cărămidă", sistemul politic iliberal construit de Orbán.

Un câștigător cu o coaliție fragilă

Deși victoria sa este istorică, Magyar știe că drumul de acum înainte va fi dificil. Analistul politic Péter Krekó avertizează că votul pentru Magyar a fost, în mare parte, un vot anti-Orbán, nu neapărat unul de adeziune entuziastă la persoana sa.

„A adunat un câmp foarte larg, de la dreapta mai conservatoare până la liberali și stângiști înverșunați. Votul pentru Péter Magyar este în mod predominant un vot anti-Orbán.", a spus Krekó.

Dacă va reuși să păstreze această coaliție unită și să livreze schimbările promise ... rămâne de văzut.

Péter Magyar: Viktor Orbán și-a trădat țara atunci când a hotărât să-l susțină pe George Simion

Sursa: CNN

Răsturnare de situație la Kremlin, după victoria lui Magyar în alegeri. De ce Ungaria a devenit subit „țară neprietenoasă"

Rusia nu l-a felicitat pe Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, cu victoria în alegerile parlamentare de duminică în Ungaria, dar și-a exprimat disponibilitatea de a continua contactele cu această țară europeană.
Péter Magyar: Viktor Orbán și-a trădat țara atunci când a hotărât să-l susțină pe George Simion

Entuziasmul este la cote mari în Ungaria, acolo unde opoziția a câștigat fără drept de apel alegerile, în fața premierului Viktor Orbán și a partidului său de guvernământ.
Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, l-a convocat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, la discuții la Budapesta

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a cărui formaţiune a câştigat alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Ungaria, și cel mai probabil viitorul premier al Ungariei, a anunțat că va discuta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, la Budapesta.

Comisia Europeană: UE nu se confruntă cu un deficit de kerosen, dar riscurile de aprovizionare pot apărea rapid

În acest moment nu există deficit de kerosen în Uniunea Europeană, dar problemele legate de aprovizionare ar putea apărea şi situaţia rămâne o preocupare majoră, a anunţat, marţi, Comisia Europeană, transmite Reuters.

INS: Inflația a crescut la 9,9%, alimentele s-au scumpit cu 7,67%. Doar ministrul Agriculturii vedea ieftiniri de 33%

Rata anuală a inflației a fost în martie 2026 de 9,9%, o creștere care intervine după o perioadă de scădere ușoară, potrivit INS. Cea mai mare scumpire a intervenit la energie electrică, de 57,20%, după eliminarea plafonării prețului. 

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz după blocada SUA. Iranul avertizează că va ataca navele americane implicate

În Orientul Mijlociu, încă domnește haosul. La doar câteva ore după ce Statele Unite au impus o blocadă în strâmtoarea Ormuz, președintele Donald Trump a ieșit în fața camerelor și a transmis că Iran l-a contactat și... vrea să stea de vorbă.

