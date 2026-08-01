Pentagonul va renunța la conducerea Grupului pentru Asistență de Securitate pentru Ucraina (SAG-U), comandamentul NATO cu sediul la Wiesbaden, Germania, care coordonează livrările de armament, instruirea militarilor ucraineni și sprijinul logistic pentru Kiev, scrie Politico.

Conducerea structurii va fi preluată de un alt stat membru al NATO, potrivit unui oficial american și altor trei surse familiarizate cu planul. Decizia este văzută drept un nou semnal al retragerii treptate a Statelor Unite din rolul de lider militar în Europa și al transferării responsabilităților către aliații europeni.

Unul dintre cele mai importante comandamente pentru Ucraina trece sub conducere europeană

Grupul pentru Asistență de Securitate (Security Assistance Group – Ukraine) a avut un rol esențial încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, coordonând livrarea echipamentelor militare către Ucraina și organizând instruirea soldaților ucraineni.

Odată cu retragerea conducerii americane, Washingtonul nu va mai influența în mod direct modul în care va fi construită și modernizată armata ucraineană în anii următori.

Transferul nu se va produce imediat. Potrivit surselor, procesul va dura aproximativ un an, iar activitatea comandamentului nu va fi întreruptă. Chiar și după predarea conducerii către NATO, Comandamentul European al SUA (EUCOM) va rămâne implicat prin intermediul unui adjunct american.

„Preluarea comenzii de către un ofițer european sau canadian ar reprezenta un nou exemplu al faptului că aliații își asumă o responsabilitate mai mare”, a declarat un oficial NATO, sub protecția anonimatului.

Același oficial a insistat că schimbarea nu afectează sprijinul acordat Kievului.

„Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate de prim rang.”

Într-un comunicat oficial, Departamentul american al Apărării a susținut că această schimbare era prevăzută încă de la înființarea structurii.

„SAG-U a fost conceput încă de la început ca o structură temporară. Acest demers urmărește redistribuirea responsabilităților în cadrul Alianței pentru sprijinirea Ucrainei și alinierea resurselor Statelor Unite la Strategia Națională de Apărare”, a transmis Pentagonul.

Administrația Trump reduce constant prezența militară americană în Europa

Decizia se înscrie într-o serie de măsuri adoptate de administrația Donald Trump pentru diminuarea rolului Statelor Unite în arhitectura de securitate europeană, mai scrie sursa citată.

În ultimele luni, Pentagonul a redus numărul generalilor americani aflați la conducerea unor comandamente NATO din Europa, a anulat mai multe rotații de trupe și reevaluează efectivele militare americane desfășurate pe continent.

Washingtonul le-a transmis, totodată, aliaților că sprijinul american va depinde într-o măsură tot mai mare de creșterea bugetelor naționale pentru apărare.

În februarie, administrația Trump a anunțat că Regatul Unit va prelua conducerea Comandamentului Întrunit NATO din Norfolk, Virginia.

Italia va prelua conducerea Comandamentului Întrunit din Napoli, iar Germania și Polonia vor prelua responsabilitatea pentru Comandamentul Întrunit de la Brunssum, din Țările de Jos, specializat în coordonarea forțelor multinaționale.

Între timp, Statele Unite au retras brigăzile americane aflate în rotație din România și Polonia. Deși Donald Trump a revenit ulterior asupra deciziei privind trupele destinate Poloniei, desfășurarea acestora nu a fost reluată.

Generalul-locotenent Curtis Buzzard, care conduce SAG-U din vara anului 2024, își încheie mandatul luni și îi va preda atribuțiile generalului-locotenent Guillaume Beaurpere, cel care va coordona retragerea treptată a conducerii americane.

Unitatea a fost creată în urma Summitului NATO de la Washington din iulie 2024, iar planul inițial prevedea încă de atunci ca, la un moment dat, statele europene să preia conducerea.

Totuși, în contextul relațiilor tensionate dintre administrația Trump și aliații europeni, momentul ales pentru această schimbare este considerat unul cu o puternică încărcătură politică, potrivit Politico.

NATO salută schimbarea, dar Kievul avertizează asupra unui risc

În interiorul NATO, transferul de responsabilitate este privit pozitiv, fiind considerat un pas firesc spre asumarea unui rol mai important de către Europa.

„Pentru noi, acest pas are mai multe avantaje decât dezavantaje. Reduce riscurile generate de eventualele turbulențe politice din Statele Unite și facilitează logistica militară în interesul Ucrainei”, a declarat un oficial ucrainean.

Totuși, la Kiev există și îngrijorări că integrarea completă a structurii în mecanismele birocratice ale NATO ar putea încetini ritmul livrărilor către front.

„Nimeni nu poate înlocui capacitățile americane de recunoaștere prin satelit, desemnare a țintelor și logistica asigurată de aeronavele grele de transport ale SUA”, a avertizat oficialul ucrainean.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis luna trecută, la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO de la Bruxelles, că aliații europeni trebuie să își asume o parte mult mai mare din povara apărării.

„Aliații Statelor Unite trebuie să facă mai mult”, a declarat Hegseth.

Șeful Pentagonului a invocat și poziția constantă a președintelui Donald Trump privind Alianța Nord-Atlantică.

„Președintele Trump a fost foarte clar în această privință de mulți ani, în două administrații diferite. Prea mult timp NATO a fost un tigru de hârtie și o relație într-un singur sens. Acest lucru se încheie acum”, a afirmat Pete Hegseth.