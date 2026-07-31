Potrivit unui comunicat al MApN, prin participarea activă la misiunile Alianţei Nord-Atlantice, România contribuie atât la securitatea regiunii Mării Negre, cât şi la protejarea spaţiului aerian aliat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, potrivit Agerpres.

"Vineri, în Baza 86 aeriană 'Locotenent Gheorghe Mociorniţă', de la Borcea, a avut loc ceremonia de transfer a autorităţii în cadrul misiunii NATO Enhanced Air Policing South. Detaşamentul Forţelor Aeriene ale Italiei şi cel al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord îşi încheie misiunea desfăşurată în ţara noastră, iar responsabilitatea este preluată de Forţele Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate la cea de-a patra participare în România, după misiunile executate în anul 2021, 2024 şi februarie 2026", se precizează în comunicat.

Detaşamentul Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole este format din şapte aeronave F-18M Hornet, o aeronavă de realimentare aer-aer A400M, trei elicoptere NH-90 şi aproximativ 180 de militari (piloţi şi personal tehnic) ce îşi vor desfăşura misiunile în ţara noastră până la finalul lunii noiembrie, menţionează MApN.

Conform sursei citate, tot vineri, în Lituania, Forţele Aeriene Române încheie cea de-a patra participare la misiunea NATO de Poliţie Aeriană Întărită din statele baltice. Detaşamentul "Carpathian Vipers", format din aproximativ 100 de militari şi şase aeronave F-16 Fighting Falcon, a executat misiunea în perioada aprilie-iulie 2026, contribuind la protejarea spaţiului aerian aliat şi la consolidarea securităţii pe Flancul Estic.

Misiunile NATO de Poliţie Aeriană, precum şi adaptarea măsurilor de apărare a spaţiului aerian aliat la actualul context de securitate, au un caracter strict defensiv şi se desfăşoară în timp de pace, subliniază ministerul, care adaugă că acestea au rolul de a proteja integritatea spaţiului aerian aliat, de a descuraja orice încălcare a acestuia şi de a asigura un răspuns rapid şi coordonat al Alianţei atunci când situaţia o impune.