Rusia atacă furibund cu rachete blocuri de locuințe din Ucraina. Trump: ”I-au dat motiv lui Putin să-i bombardeze zdravăn”

Cel puțin 3 oameni au fost uciși și peste 20 răniți, inclusiv un bebeluș de aproape două luni. Pe de altă parte, a intrat în impas un schimb de prizonieri de război și trupuri neînsuflețite.

Moscova susține că ucrainenii au amânat pe termen nedefinit, iar Kievul răspunde că rușii au schimbat listele convenite după ultima rundă de discuții de la Istanbul.

Atacul de la Harkov nu a fost cel mai sângeros de la începutul războiului, dar a fost cu siguranță unul dintre cele mai intense. Potrivit primarului orașului, rușii au lansat peste noapte, aproximativ 50 de drone, două rachete și patru bombe aeriene ghidate. Au țintit mai multe blocuri de locuințe și case.

Nu doar Harkovul - al doilea oraș ca mărime al țării - a trecut printr-o noapte teribilă. Au fost bombardamente aeriene în regiunile Donețk, Dnipro, Ternopil și Odesa - cu peste 200 de drone și zece rachete, în total. Acum două nopți, Rusia a atacat înverșunat în întreaga Ucraină cu peste 400 de drone și aproape 40 de rachete. Cel mai recent bilanț al atacurilor de vineri a urcat la 6 morți și peste 80 de răniți.

Reporter: „Credeți că președintele Trump înțelege mesajul când compară războiul cu bătaia dintre doi copii, în parc...

Volodimir Zelenski: Nu suntem niște copii cu Putin pe un teren de joacă din parc. El este un criminal care a venit în acest parc să omoare copiii”.

Kremlinul susține că acțiunile sale sunt un răspuns la ceea ce numește „acte recente de terorism ucrainean”, cu referire mai ales la distrugerea și avarierea a zeci de bombardiere din flota sa aeriană strategică, acum o săptămână.

Forțele Kievului au anunțat - sâmbătă dimineață - și doborârea unui avion de vânătoare multirol SU-35, - „în direcția Kursk”, potrivit armatei ucrainene, adică pe teritoriul Rusiei.

Reporter: „În privința Rusiei și Ucrainei… Loviturile ucrainene cu drone asupra bombardierelor, la baze aeriene din interiorul Rusiei, v-au schimbat în vreun fel părerea despre Zelenski sau despre ce atuuri are el?”

Donald Trump: „Ei bine, i-au dat, i-au dat lui Putin un motiv să intre și să-i bombardeze zdravăn aseară. Asta e partea care nu mi-a plăcut. Când am văzut ce s-a întâmplat, am zis: „gata, acum urmează un atac”.

Însă Trump spune că „nu s-a hotărât” încă dacă să impună sau nu sancțiuni Rusiei.

Robert Serry, consilier principal la Institutul European pentru Pace: „Putin va continua (să atace), bineînțeles, pentru că fost profund umilit de ce s-a întâmplat duminică. Nu cred că ar trebui să ne facem iluzii, în acest stadiu, că atacurile vor înceta. Cred că felul în care Trump a gestionat situația îi dă (lui Putin) și mai multă încredere că, prin continuarea războiului, ar reuși măcar să mai cucerească câteva teritorii”.

