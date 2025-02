Pe cine a luat de la Moscova avionul misterios venit de la Washington. A fost dus direct la Casa Albă. FOTO

O altă persoană, neidentificată, ar urma să fie eliberată miercuri, a indicat Trump.

"Mă simt cel mai norocos din lume în acest moment. Sunt un profesor din clasa mijlocie care se află acum într-o lume de vis", a declarat Fogel, care purta pe umeri un steag american.

"Mie mi se pare că arată foarte bine", a apreciat lângă el Donald Trump, în sala pentru recepţii diplomatice a Casei Albe.

Great job by @POTUS and my father @SteveWitkoff for securing the release of American school teacher Marc Fogel from Russia. President Trump’s America is all about results, and now Marc gets to return to his loving family after more than 3 years in Russian prison ???????? pic.twitter.com/DiXZGh3Ps9