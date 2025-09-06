Belgia presează SUA să nu distrugă un stoc de contraceptive de aproape 10 milioane de dolari. „Ce risipă!”

06-09-2025 | 09:27
contraceptive orale
Belgia pledează în faţa SUA pentru „evitarea risipei” pe care ar reprezenta-o distrugerea unui stoc de contraceptive pentru femei, aflat în prezent pe teritoriul său şi destinat iniţial ţărilor africane.

Lorena Mihăilă

„Continuăm să pledăm cu fermitate, pe canale diplomatice, pentru ca o astfel de risipă să nu aibă loc”, a declarat vineri pentru AFP ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot.

Administraţia americană, proprietara acestui stoc depozitat în Flandra, în nordul Belgiei, a anunţat la jumătatea lunii iulie că doreşte distrugerea acestuia, provocând un val de proteste din partea ONG-urilor şi asociaţiilor feministe, în special în Franţa.

Administraţia Trump intenţionează să „distrugă anumite produse contraceptive provenite din contractele USAID” (Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională) încheiate în timpul preşedinţiei lui Joe Biden, a explicat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Valoarea estimată este de 10 milioane de dolari

Criticile au fost deosebit de virulente în Franţa, deoarece, potrivit mai multor instituţii media, în iulie s-a vorbit despre distrugerea stocului USAID prin incinerare în această ţară.

„Mi s-a spus că această informaţie este nefondată”, a declarat vineri Maxime Prévot. „Există stocuri în valoare de câteva milioane de euro, în special contraceptive, destinate iniţial Africii, care se află încă pe teritoriul belgian” şi care sunt proprietatea Statelor Unite, a adăugat ministrul. El a explicat că o parte din produse (implanturi, dispozitive intrauterine etc.) au fost mutate din hangarul iniţial, dar condiţiile proaste de depozitare riscă să le altereze starea.

Diplomaţia belgiană este „indignată” de această situaţie de câteva săptămâni, potrivit ministrului. „Fie aici, la ambasada americană, fie direct la Washington, am intervenit pentru a spune: «Bine, vă schimbaţi politica, regretăm, dar vă rugăm să lăsaţi măcar ca ceea ce a fost deja cumpărat să ajungă la destinatarii corespunzători»”, a subliniat el.

În Franţa, extrema stângă, La France Insoumise, a solicitat la începutul lunii august guvernului francez să rechiziţioneze acest stoc de contraceptive feminine, dacă acesta trece graniţa.

Potrivit mai multor surse, aceste produse au o valoare estimată la aproape 10 milioane de dolari.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 06-09-2025 09:27

Constatările unui studiu indică faptul că riscurile de cancer de sân asociate dispozitivelor intrauterine sunt probabil similare cu cele asociate altor tipuri de contraceptive hormonale.  

