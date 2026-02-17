Două companii au fost înființate cu scopul exclusiv de a participa la un program al Uniunii Europene, finanțat prin Fondul Social European (FSE), destinat integrării persoanelor cu dizabilități permanente pe piața muncii și creșterii incluziunii sociale a acestora, potrivit anchetei, potrivit EPPO.

Companii create pentru a obține ilegal fonduri europene

Dovezile au arătat că inculpații nu aveau intenția de a desfășura o activitate comercială reală sau de a oferi locuri de muncă persoanelor din grupurile-țintă. În schimb, întreaga schemă urmărea obținerea ilegală de fonduri europene destinate salariilor unor angajați fictivi.

Angajați fictivi și bani returnați în numerar

Cu ajutorul unui complice, trei administratori ai companiilor au declarat în mod fals că au angajat persoane din grupurile-țintă, deși, în realitate, acestea nu desfășurau nicio activitate. În plus, inculpații au cerut angajaților fictivi să le returneze în numerar mai mult de jumătate din salariul care li se cuvenea, pentru a nu lăsa nicio urmă a fraudei.

Fondurile primite de cele două companii se ridică la 42.621 de euro (83.359 de leva bulgărești). Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cuprinse între doi și opt ani de închisoare. Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor competente din Bulgaria.