FOTO. Patru oameni au fost uciși, iar alți trei sunt răniți, după un atac al forţelor Rusiei asupra capitalei Ucrainei

''Din păcate, avem deja patru morţi şi trei răniţi în districtul Şevcenkivski'', a indicat, pe aplicaţia Telegram, Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko avertizase în legătură cu o ''ameninţare de rachetă balistică'' asupra Kievului.

Un incendiu s-a declanşat într-o clădire nerezidenţială din districtul Şevcenkivski, a precizat primarul.

De asemenea, forţele ruse au atacat centrul oraşului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei, două persoane fiind rănite, a informat sâmbătă dimineaţă guvernatorul local Ivan Fedorov. Atacul a avariat parţial o clădire administrativă din cadrul unei instalaţii industriale.

????Four People Killed in Russian Army Strike on Kyiv

This was reported by the head of the city military administration, Timur Tkachenko. Three others were injured. According to Kyiv Mayor Vitali Klitschko, the attack in the Shevchenkivskyi district caused a fire in a… pic.twitter.com/qGmOk6KGZA